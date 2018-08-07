Обыски в редакции белорусского портала TUT.BY произошли утром во вторник: сотрудников издания подозревают в незаконном доступе к закрытой информации госагентства БелТА. Сотрудников в редакцию не пускают. Также не могут попасть на рабочие места и сотрудники хостер-провайдера hoster.by, офис которых находится там же, где и редакция TUT.BY.





"Уважаемая Юоия Гончарова! Вы в курсе, что сейчас СК препятствует работе компании hoster.by, не пуская сотрудников на свои рабочие места? Кто будет нести ответственность, если возникнет сбой в работе большинства сайтов в байнете и/или доменной зоны?" — написал в Facebook Повалишев, обращаясь к официальному представителю СК.









На сайте хостер-провайдера также появилось обращение к клиентам: "По не зависящим от нас обстоятельствам работа отдела обслуживания сегодня будет осуществляться с перебоями. По мере возможности мы будем отвечать на ваши сообщения в электронном виде. Просьба при необходимости перенести посещение нашего офиса на завтрашний день".



