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Крупнейший белорусский хостер не может работать из-за обысков в TUT.BY

Работа крупнейшего белорусского хостер-провайдера hoster.by затруднена из-за обысков в редакции TUT.BY, сообщил руководитель организации Сергей Повалишев.

Обыски в редакции белорусского портала TUT.BY произошли утром во вторник: сотрудников издания подозревают в незаконном доступе к закрытой информации госагентства БелТА. Сотрудников в редакцию не пускают. Также не могут попасть на рабочие места и сотрудники хостер-провайдера hoster.by, офис которых находится там же, где и редакция TUT.BY.

"Уважаемая Юоия Гончарова! Вы в курсе, что сейчас СК препятствует работе компании hoster.by, не пуская сотрудников на свои рабочие места? Кто будет нести ответственность, если возникнет сбой в работе большинства сайтов в байнете и/или доменной зоны?" — написал в Facebook Повалишев, обращаясь к официальному представителю СК.


На сайте хостер-провайдера также появилось обращение к клиентам: "По не зависящим от нас обстоятельствам работа отдела обслуживания сегодня будет осуществляться с перебоями. По мере возможности мы будем отвечать на ваши сообщения в электронном виде. Просьба при необходимости перенести посещение нашего офиса на завтрашний день".

Белорусский хостер-провайдер hoster.by обслуживает большинство сайтов в доменной зоне.BY. В случае сбоев работы провайдера белорусы могут фактически остаться без "половины интернета", пишет sputnik.by

11:41 07/08/2018






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