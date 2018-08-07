Украина может закрыть ж/д сообщение с Россией
Украина собирается прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Экономической правде.
"Мы хотим, чтобы это решение принималось в комплексе мер по ситуации в Азовском море и оккупацией Крыма и части восточных областей", - отметил Омелян в комментарии ЭП.
Напомним, летом 2017 года российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве Украины сообщало, что в ближайшее время Украина якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.
В "Укрзализныце" эту информацию опровергли и сообщение о прекращении пассажирских перевозок с РФ железнодорожники назвали "несоответствующим действительности".
Как сообщала Экономическая правда, поезд Киев-Москва стал самым прибыльным пассажирским поездом УЗ в 2017 году.
11:33 07/08/2018
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