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Ладутько стал главой союза предпринимателей и вдруг засомневался в независимости судов

Экс-председатель Мингорисполкома, а теперь глава Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Николай Ладутько усомнился в независимости белорусских судов.

Смелое заявление он сделал в официальном обращении на тему института налогового консультирования в Беларуси, передает Еврорадио.

В Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей убеждены, что налоговый консультант в нынешних условиях не сможет защитить интересы белорусского бизнеса.

"Сам по себе институт налоговых консультантов может начать РЕАЛЬНОЕ функционирование в случае наличия независимых судов, привлечение в качестве экспертов при судебных спорах не только специалистов государственных органов (зачастую с которыми и ведется спор), а известных в республике независимых экспертов по этому вопросу и (или) профессиональных организаций: союзов, аудиторских организаций и т.д. 

При отсутствии этого сами налоговые консультанты являются "группой риска" и заложниками "мнения" профильных государственных органов, что будет однозначно увеличивать риск коррупционных проявлений", —  сказано в заявлении.

В предпринимательской организации полагают, что институт налоговых консультантов должен быть не обязательным на определенный переходный период.


Институт налогового консультирования введен в нашей стране почти год назад указом президента №338. В документе, подписанном Ладутько, сказано, что сейчас аутсорсинговые компании, оказывающие услуги бухгалтерского и налогового учета, обязаны будут держать в штате налогового консультанта, чьи обязанности и ответственность слишком размыты.

Услугами таких компаний пользуются малые и средние предприятия, которые не могут себе позволить в штате главного бухгалтера. Но с 1 января следующего года индивидуальные предприниматели и бухгалтерские фирмы, которые долгое время работают на рынке, могут остаться вне закона. Примечательно, что крупные компании, имеющие в штате главного бухгалтера, имеют право не пользоваться услугами налогового консультанта.

Николай Ладутько возглавлял Мингорисполком с июня 2010 года по ноябрь 2014 года. В июне 2015 года назначен руководителем ОАО "Мотовело", а затем — ООО "Мотовелозавод", созданного в связи с процедурой банкротства первого предприятия.

10:15 07/08/2018






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