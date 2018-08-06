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СМИ: БНК сокращает на 50 процентов поставки дизтоплива в Украину

Это временная мера, связанная с необходимостью проведения ремонтных работ на «Нафтане».

 «Белорусская нефтяная компания» (БНК) уведомила своих украинских контрагентов о сокращении обязательств по августовским поставкам топлива в рамках выполнения терм-контрактов. Поставка будет сокращена до 50% от оговоренных контрактных объемов. Эту информация подтвердили enkorr четыре покупателя белорусских нефтепродуктов.

По их словам, основной причиной такого шага стала остановка на ремонт НПЗ ОАО «Нафтан», в связи с чем БНК резервирует объемы для внутреннего потребления Беларуси как приоритетные.

В то же время, источник в БНК сообщил, что по действующим терм-контрактам, окончательно подтверждение объемов поставки на текущий месяц возможно до 6 числа. Тем самым он дал понять, что решение о 50%-м сокращении поставок еще не окончательное. При этом не исключил, что дальнейшие корректировки месячных объемов могут происходить и после этой даты.

По данным «Консалтинговой группы А-95» белорусские поставки ДТ в Украину снижаются второй год подряд. В августе 2017 году они составили 208 тыс. тонн. Учитывая динамику снижения поставок за первое полугодие, ожидаемый объем на август 2018 года  должен был составить 175 тыс. тонн. С учетом снижения квоты на 50%, выпадающий объем будет около 88 тыс. тонн.


ej.by
09:41 07/08/2018






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