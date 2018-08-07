БЦК взяла под контроль сбыт продукции «Красносельскстройматериалов»
На фоне тяжелого состояния цементной отрасли госхолдинг фактически берет под свой контроль сбыт продукции ОАО «Красносельскстройматериалы». Последняя является материнской компанией для целой группы, которая занимается не только производством цемента, но также торговлей, перевозками и т. д.
БЦК заключила с этим ОАО сделку. Холдинг займется реализацией товара примерно на 600 млн рублей. При этом, по данным на 2017-й и 2016-й, годовая выручка «Красносельскстройматериалов» в среднем составляет 220 млн рублей. То есть БЦК берет на себя сбыт практически на трехлетний период.
Финансовое положение «Красносельскстройматериалов», как и у других цементщиков, сейчас не самое лучшее.
«Группа понесла совокупный убыток в размере 78,369 млн рублей в 2017 году (в 2016-м — 122,829 млн). По состоянию на 31 декабря 2017 года краткосрочные обязательства группы превышали краткосрочные активы на 269,630 млн рублей (на 31 декабря 2016-го — 294,532 млн)», — отмечают аудиторы.
Чистый убыток в 2017 году составил почти 78,4 млн, а в 2016-м — 122,8 млн.
08:56 07/08/2018
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