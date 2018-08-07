БЦК взяла под контроль сбыт продукции «Красносельскстройматериалов»

БЦК заключила с этим ОАО сделку. Холдинг займется реализацией товара примерно на 600 млн рублей. При этом, по данным на 2017-й и 2016-й, годовая выручка «Красносельскстройматериалов» в среднем составляет 220 млн рублей. То есть БЦК берет на себя сбыт практически на трехлетний период.





Финансовое положение «Красносельскстройматериалов», как и у других цементщиков, сейчас не самое лучшее.





«Группа понесла совокупный убыток в размере 78,369 млн рублей в 2017 году (в 2016-м — 122,829 млн). По состоянию на 31 декабря 2017 года краткосрочные обязательства группы превышали краткосрочные активы на 269,630 млн рублей (на 31 декабря 2016-го — 294,532 млн)», — отмечают аудиторы.





Чистый убыток в 2017 году составил почти 78,4 млн, а в 2016-м — 122,8 млн.