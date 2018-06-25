МНС не будет судиться с налоговыми консультантами

Что было?





Напомним предысторию вопроса. 19 сентября 2017 г. Президент подписал Указ № 338 «О налоговом консультировании» (далее – Указ). В соответствии с этим нормативным актом многим специалистам, вовлеченным в бизнес по оказанию бухгалтерских услуг, необходимо было сдать квалификационный экзамен и получить статус НК.





Одновременно к ним присоединилось достаточно много юристов – их оказалось порядка 10% от общего количества сдающих. Юристы увидели в Указе новую для себя возможность: представлять интересы клиентов в судебных спорах, связанных с налоговыми вопросами. Но однозначного мнения по этому вопросу не было.





А в июне партнер международной юридической фирмы VILGERTS в Беларуси Роман Шпаковский обратился в Верховный Суд (ВС) с просьбой разъяснить, так имеет все же право НК представлять интересы клиента в суде или нет?









В ответ ВС выслал ему письмо, которое подписал заместитель председателя ВС Ю.В. Кобец. После прочтения этого документа складывается однозначное впечатление, что да, НК вправе представлять интересы клиентов в суде. Это мнение основывалось на ч. 2 ст. 76 Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК), в соответствии с которой, кроме адвоката, руководителя и работника юридического лица, это могут делать «иные лица в случаях, предусмотренных законодательными актами». А в Указе прямо написано, что «налоговое кон­сультирование включает в т.ч. пред­ставительство интересов консультируемых лиц в налоговых правоотношениях в налоговых и иных государственных органах на основании договора возмездного оказания услуг».





Что стало?





И вот 2 августа 2018 г. на сайте МНС nalog.gov.by появляется достаточно большое сообщение «О представительстве налоговыми консультантами интересов своих клиентов в судах», содержащее ссылки в т.ч. на упомянутые выше нормативные акты, но с другим выводом в конце:





«Коммерческие организации в лице налоговых консультантов и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по налоговому консультированию, могут участвовать в качестве заинтересованных лиц или третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, в судебных делах, связанных с их деятельностью по налоговому консультированию. Права и обязанности указанных лиц регламентированы положениями ст. 65 ХПК, ст.ст. 67 и 68 Гражданского процессуального кодекса.





В связи с изложенным письмо МНС от 25.06.2018 № 7-2-14/Па-00939 применению не подлежит».





Таким образом, по сути новое разъяснение если не ставит крест на работе юристов со статусом НК, то очень сильно сужает перспективы их работы. Адвокатов они теперь точно не заменят в налоговой тематике. В лучшем случае, им будет отведена роль привлеченных экспертов.





В чем причина?





Мотивы неприятного для НК решения лежат на поверхности. Против кого, в первую очередь, будут работать НК в судебных процессах, если им это разрешат? Едва ли их наймет государство. Значит, против МНС и его инспекций. Это предположение было подтверждено фактическими обращениями лиц, имеющих конфликтные ситуации с возвратом НДС из бюджета и другие околоналоговые споры.





До публикации приведенного выше разъяснения планировалось, что один из первых юристов, получивших статус НК в мае, будет представлять клиента в судебном процессе именно по вопросу возврата экспортного НДС. Очевидно, МНС не нужен источник дополнительных проблем и тяжб, о чем и говорит позиция ведомства.







