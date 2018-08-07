



Об этом сообщают «Хроники Туркменистана».





Традиция дарить первоклассникам нетбуки от имени Гурбангулы Бердымухамедова появилась в 2011 году.





До 2016 года школьники получали компьютеры марки Lenovo. После этого их заменили на «обучающие компьютеры», собранные компанией Oguzabat.





Однако, по данным издания, они лишь имитируют настоящие компьютеры. У них нет операционной системы, USB-портов и других необходимых элементов.





Сообщалось, что в стране уже создано 100 тысяч «обычных» компьютеров собственного производства.





И только 3 августа издание «Золотой век» проговорилось, что в Туркменистане только-только приступили к сборке нетбуков, и к 1 сентября планируется произвести 50 тысяч экземпляров, то есть вдвое меньше.





Указано, что в Туркменистане изготавливаются пластмассовые корпуса компьютеров и производится сборка изделий. Электронные компоненты поставляются из Китая.



