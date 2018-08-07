Туркменистан наладил производство игрушечных компьютеров, но выдавал их за настоящие
В Туркменистане производство игрушечных нетбуков для первоклассников выдали за производство «настоящих» компьютеров.
Об этом сообщают «Хроники Туркменистана».
Традиция дарить первоклассникам нетбуки от имени Гурбангулы Бердымухамедова появилась в 2011 году.
До 2016 года школьники получали компьютеры марки Lenovo. После этого их заменили на «обучающие компьютеры», собранные компанией Oguzabat.
Однако, по данным издания, они лишь имитируют настоящие компьютеры. У них нет операционной системы, USB-портов и других необходимых элементов.
Сообщалось, что в стране уже создано 100 тысяч «обычных» компьютеров собственного производства.
И только 3 августа издание «Золотой век» проговорилось, что в Туркменистане только-только приступили к сборке нетбуков, и к 1 сентября планируется произвести 50 тысяч экземпляров, то есть вдвое меньше.
Указано, что в Туркменистане изготавливаются пластмассовые корпуса компьютеров и производится сборка изделий. Электронные компоненты поставляются из Китая.
07:52 07/08/2018
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