Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Туркменистан наладил производство игрушечных компьютеров, но выдавал их за настоящие

В Туркменистане производство игрушечных нетбуков для первоклассников выдали за производство «настоящих» компьютеров.


Об этом сообщают «Хроники Туркменистана».

Традиция дарить первоклассникам нетбуки от имени Гурбангулы Бердымухамедова появилась в 2011 году.

До 2016 года школьники получали компьютеры марки Lenovo. После этого их заменили на «обучающие компьютеры», собранные компанией Oguzabat.

Однако, по данным издания, они лишь имитируют настоящие компьютеры. У них нет операционной системы, USB-портов и других необходимых элементов.

Сообщалось, что в стране уже создано 100 тысяч «обычных» компьютеров собственного производства.

И только 3 августа издание «Золотой век» проговорилось, что в Туркменистане только-только приступили к сборке нетбуков, и к 1 сентября планируется произвести 50 тысяч экземпляров, то есть вдвое меньше.

Указано, что в Туркменистане изготавливаются пластмассовые корпуса компьютеров и производится сборка изделий. Электронные компоненты поставляются из Китая.


07:52 07/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё