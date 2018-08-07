Проект "Сборочное производство тракторов марки МТЗ и оборудования для холодильных систем" планируется реализовать на территории индустриальной зоны Кустаная.





"Проектом предусматривается сборка 3 тыс. тракторов МТЗ и производство до 100 тыс. теплообменников в год", - сообщает акимат.





Стоимость завода составит 2,3 млрд тенге (около $6,6 млн по текущему курсу - ИФ).





Холдинг "Композит групп" объединяет управляющую компанию с офисом и складом в Екатеринбурге, а также АО "Бузулукский механический завод" (Бузулук, Оренбургская область) и АО "Кыргызавтомаш" (Бишкек, Киргизия). Группа занимается производством и реализацией радиаторов охлаждения для автомобильной, специальной и сельскохозяйственной техники, а также сборкой, поставкой и сервисным обслуживанием сельхоз- и спецтехники, в том числе марки "Беларус".





Официальный курс на 6 августа - 349,76 тенге/$1.