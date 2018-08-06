Российские офшоры: как это работает

Напомним, пишет officelife.media, что в начале года США приступили к подготовке санкций против российских олигархов. Пока эти меры не заработали, но российская сторона успела среагировать, спеша на помощь богатым людям своей страны.

Путин подписал несколько документов, которые фактически создают офшоры почти в крайних точках на западе и востоке федерации: Приморье (остров Русский) и Калининградской области (остров Октябрьский). Например, это федеральный закон о специальных административных территориях, поправки в Кодекс торгового мореплавания, поправки по валютному регулированию, закон о международных компаниях.





Официально в законе о спецтерриториях говорится, что все это затевается с учетом геополитического положения обоих регионов и направлено на «ускорение их социально-экономического-развития». Конечно, упоминается и о создании привлекательной среды для иностранных и российских инвесторов. Судя по документам, на островах будут применяться уже обкатанные нормы по свободному порту Владивосток.





В «гавани» островов не смогут попасть банки, НКФО, операторы платежных инфраструктур и систем.





Нельзя будет переехать из любого другого офшора. Принимают только тех, кто имел регистрацию в государствах — членах или хотя бы в стране со статусом наблюдателя.





Другое условие: зарегистрируют только тех, кто существовал до 2018 года.









За полгода после регистрации нужно вкачать в офшор 50 млн российских рублей, то есть примерно 1,6 млн белорусских. Явно не для среднего бизнеса.





Естественно, предусмотрен ряд льгот. Например, не нужно платить налог на прибыль. Но на дивиденды есть ставка 5%.



