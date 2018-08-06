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За три года в России уничтожили 26 тысяч тонн санкционных продуктов

Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Россельхознадзора.

По данным службы, с 6 августа 2015 года было уничтожено 24,9 тысячи тонн продукции растениеводства. В первую очередь речь идет о польских яблоках и турецких помидорах, которые некоторое время было запрещено ввозить в страну. Еще 862,3 тонны пришлись на животноводческую продукцию, в основном молочную.


За последний год Россельхознадзор нашел более 350 тонн контрабандных продуктов животного происхождения и 7,5 тысячи тонн — растительного.

Введение продэмбарго стало ответом российского правительства на западные санкции. Под запрет попали многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран. Согласно президентскому указу, при пересечении российской границы эти товары должны уничтожаться.


21:23 06/08/2018






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