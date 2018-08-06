Индия инвестирует 1 млн долларов в строительство центра по производству лекарств в Минске
Индийская фармацевтическая компания Cipla Limited инвестирует $ 1 млн в строительство научно-технологического центра по производству лекарств на базе государственного предприятия «Академфарм» Национальной академии наук Беларуси.
Об этом сообщил журналистам БелТА председатель правления компании Юсуф Хваджа Хамид сегодня перед церемонией открытия ландшафтного комплекса в честь начала строительства центра.
Юсуф Хваджа Хамид уточнил, что открытие центра запланировано на весну 2020 года. В его работе будет задействовано индийское сырье и технологии.
Делегация компании Cipla Limited будет находиться в Беларуси по 8 августа.
Индийская транснациональная компания Cipla Limited, основанная в 1935 году, осуществляет разработку, химический синтез и производство более 1,5 тыс. наименований готовых лекарственных средств в различных формах. Она производит противоопухолевые, бронхолитические средства, кортикостероиды, иммунодепрессанты, химиотерапевтические, антиретровирусные средства, антибиотики, антидепрессанты. Cipla Limited присутствует в 150 странах мира.
20:27 06/08/2018
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