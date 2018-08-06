Об этом сообщил журналистам БелТА председатель правления компании Юсуф Хваджа Хамид сегодня перед церемонией открытия ландшафтного комплекса в честь начала строительства центра.

Юсуф Хваджа Хамид уточнил, что открытие центра запланировано на весну 2020 года. В его работе будет задействовано индийское сырье и технологии.









Делегация компании Cipla Limited будет находиться в Беларуси по 8 августа.





Индийская транснациональная компания Cipla Limited, основанная в 1935 году, осуществляет разработку, химический синтез и производство более 1,5 тыс. наименований готовых лекарственных средств в различных формах. Она производит противоопухолевые, бронхолитические средства, кортикостероиды, иммунодепрессанты, химиотерапевтические, антиретровирусные средства, антибиотики, антидепрессанты. Cipla Limited присутствует в 150 странах мира.



