На сколько выросли пенсии белорусов после августовского повышения?

Напомним, в Беларуси с 1 августа выросли трудовые пенсии. С этого месяца также подняли минимальные трудовые и социальные пенсии.





Власти планируют поднять в этом году соотношение пенсий к средней зарплате по стране до 40%. До последнего повышения этот показатель составлял 35%.





Средний размер назначенных месячных пенсий в этом месяце увеличился почти до 364 рублей. Месяцем ранее эта сумма составляла 331 рубль.







