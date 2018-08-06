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На сколько выросли пенсии белорусов после августовского повышения?

Средний размер назначенных пенсий по возрасту в Беларуси в августе составил почти 375 рублей, сообщили в Минтруда. Эта сумма на 34 рубля больше, чем в июле.

Напомним, в Беларуси с 1 августа выросли трудовые пенсии. С этого месяца также подняли минимальные трудовые и социальные пенсии.

Власти планируют поднять в этом году соотношение пенсий к средней зарплате по стране до 40%. До последнего повышения этот показатель составлял 35%.

Средний размер назначенных месячных пенсий в этом месяце увеличился почти до 364 рублей. Месяцем ранее эта сумма составляла 331 рубль.


На начало июля в Беларуси проживало 2 миллиона 573,4 тысячи пенсионеров, пишет tut.by

17:15 06/08/2018






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