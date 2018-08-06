Речь об этом 6 августа шла на оперативном совещании в мэрии, сообщает СТВ





В основном это строительные компании и подразделения Министерства промышленности. По заверению руководителей этих структур, долги будут погашены в полном объеме до конца этой недели. Основные причины несвоевременных выплат – тяжелая экономическая ситуация, рост убытков, а также недостаточный портфель заказов.









"Из таких сложных предприятий, у нас их порядка семи, в которых действительно сложное финансовое положение – это организации, которые находятся в стадии банкротства, ликвидации или назначен защитный период.





Сведения о нанимателях, которые нарушают трудовое законодательство в части выплаты заработной платы, ежемесячно передаются в Департамент государственной инспекции труда для привлечения виновных должностных лиц к ответственности, а так же в прокуратуру Минска для принятия мер реагирования", - рассказывает Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.









Только в Минске с начала 2018 года за финансовую задолженность перед сотрудниками к административной ответственности было привлечено около 100 организаций.