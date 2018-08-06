На 15 предприятиях в Минске работникам не платят зарплату. А сколько их по стране?
15 столичных предприятий, где не выплачена зарплата сотрудникам, взяты под жесткий контроль Мингорисполкома.
Речь об этом 6 августа шла на оперативном совещании в мэрии, сообщает СТВ.
В основном это строительные компании и подразделения Министерства промышленности. По заверению руководителей этих структур, долги будут погашены в полном объеме до конца этой недели. Основные причины несвоевременных выплат – тяжелая экономическая ситуация, рост убытков, а также недостаточный портфель заказов.
"Из таких сложных предприятий, у нас их порядка семи, в которых действительно сложное финансовое положение – это организации, которые находятся в стадии банкротства, ликвидации или назначен защитный период.
Сведения о нанимателях, которые нарушают трудовое законодательство в части выплаты заработной платы, ежемесячно передаются в Департамент государственной инспекции труда для привлечения виновных должностных лиц к ответственности, а так же в прокуратуру Минска для принятия мер реагирования", - рассказывает Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Только в Минске с начала 2018 года за финансовую задолженность перед сотрудниками к административной ответственности было привлечено около 100 организаций.
14:36 06/08/2018
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