"В амбарном весе (т.е. после доработки – ИФ) мы ожидаем около 7 млн тонн (с кукурузой на зерно – ИФ)", - заявил заместитель начальника главного управления – начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Ядловский, отвечая на вопрос агентства " Интерфакс-Запад ".





Ядловский отметил, что в прошлом году сбор составил 7,7 млн тон (в амбарном весе, с кукурузой на зерно - ИФ).





Представитель Минсельхозпрода также сообщил, что в текущем году потребности страны в продовольственном зерне составляют 850 тыс. тонн. "Опасений, что мы не выполним этот госзаказ, быть не может. Будем обеспечены продовольственным зерном", - подчеркнул он.





"Основной объем, 5 млн тонн зерна, пойдет на фуражные цели", - добавил чиновник.









В 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси планировалось собрать 9 млн тонн зерна в весе после доработки, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 млн тонн. В то же время, засуха в июне привела к гибели около 5% посевов сельхозкультур, еще около 15% было повреждено.





В середине июля вице-премьер Беларуси Михаил Русый сообщил, что по новому прогнозу валовой сбор зерна в стране в весе после доработки (с учетом кукурузы) составит 7,8 млн тонн.





В 2017 году, по данным Национального статистического комитета, в весе после доработки в стране было произведено 7,99 млн тонн зерна.



