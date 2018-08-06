Гол не в нашу пользу

Как сообщают наши источники в структуре ЕЭК, подпись под документом поставил член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.



При этом в сми уже не первый месяц обсуждают предстоящую замену белорусских чиновников в ЕЭК. Сообщалось, что Валерий Корешков и член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский покидают свои посты.



Как известно, с 1 сентября прошлого года и 1 июля этого года вступили в силу национальные требования по энергоэффективности для бытовой техники и электроники. Требования для допуска товаров на рынок ввели для десяти групп продукции, включая электродвигатели, внешние источники питания, лампочки, стиральные машины, холодильники, кондиционеры, электродуховки и конфорочные панели, а также бытовое и офисное оборудование, работающее в режиме ожидания. В Госстандарте объясняли: введение национальных технических стандартов будет существенно сдерживать поток разного технического хлама, которого сейчас в избытке на белорусском рынке, в отличие, например, от соседней Польши. И Россия всячески сопротивлялась введению этих требований, ведь речь идет о поставках на сотни миллионов долларов!



Ответственной за разработку Общего техрегламента, кстати, была российская сторона.

«Трижды финансировали разработку этого регламента, трижды деньги успешно осваивались, но до сегодняшнего документ так и не был доведен до приемлемого состояния, -- рассказывали эксперты о работе над техрегламентом. -- По заключению юридического департамента ЕЭКа, содержание техрегламента не соответствует названию, присутствует путаница в терминах и определениях. Не выполнены принципиально важные процедуры, обязательные при разработке и принятии техрегламентов. Абсолютно неподготовленный документ пытались приять под предлогом того, что, мол, там нет принципиальных аспектов, поэтому примем, а потом доработаем. Госстандарт Беларуси сказал на это категоричное: «Нет!».

Несмотря на возражения с белорусской стороны, решение коллегии Евразийской экономической комиссии о принятии техрегламента уже есть. Дело за малой формальностью – документ должны подписать вице-премьеры. От Беларуси право подписи у Василия Матюшевского.



Чем грозит Беларуси подписание Общего техрегламента?

Как только принимается регламент, определяется так называемый переходный период – с даты его принятия до даты окончательного вступления в силу. Как правило, на это уходит несколько лет. И на переходном периоде не работают никакие требования, и национальные в том числе.

«Дело в том, что в вопросах энергоэффективности мы ушли далеко вперед от многих стран СНГ, была проделан ная работа, мы вышли почти на европейский уровень (при том, что проектом единого техрегламента закладываются устаревшие европейские требования, которые отбрасывают Беларусь на 10 лет назад), -- объясняют эксперты. – Через пару лет в Беларуси – президентские выборы, а это значит, что если кто-то снова захочет заручиться поддержкой России, то пойдет на любые уступки, и не будет ставить барьер для того технического хлама, который поступает на наш рынок из России.



Почему белорусский чиновник, откомандированный в Москву, все же поставил свою подпись на сыром документе, который ущемляет интересы белорусских производителей?

«Мы узнаем об этом позже, когда, возможно, увидим его на должности советника в Газпроме или другой процветающей российской кампании с хорошим окладом.

В хоккее такой прием называется «гол в раздевалку». Это очень обидно, когда кто-то на последних минутах забивает переломный или решающий гол с нарушением правил…»

Кстати, не исключено, что в ближайшее время заинтересованные белорусские ведомства будут готовить протест и настаивать на отмене решения коллегии ЕЭК. Но вот удастся ли отыграться – пока вопрос.



