Прибыль дороже принципов: Google вернется в Китай

Переговоры с крупными китайскими интернет-компаниями Google ведет с начала 2018 года. В марте круг возможных партнеров сузился до трех, рассказали Bloomberg знакомые с ходом переговоров источники. Но из-за торговых противоречий между Китаем и США пока непонятно, продолжит ли компания искать партнеров дальше, пишет thebell.io





Среди возможных кандидатов издание упоминает один из двух крупнейших китайских интернет-холдингов Tencent и один из лидеров облачного рынка Inspur Group.





Компания планирует воспользоваться дата-центрами и серверами местных провайдеров, чтобы с них можно было запустить в стране сервисы вроде Google-диска и Google Docs. У Google нет своего собственного дата-центра в Китае, а по китайским законам вся электронная информация должна храниться на территории страны.





С помощью своих потенциальных партнеров в лице Tencent (его основатель Пони Ма — депутат Всекитайского собрания народных представителей) и Inspur (была основана как госкомпания) Google мог бы заручиться поддержкой со стороны китайских властей. С китайским государством Google поссорился в конце 2000-х: компания отказалась цензурировать поисковую выдачу согласно местным законам и свернула сервис google.cn.





Партнерство с местной компанией поможет Google конкурировать в Китае с облачными сервисами Alibaba с одной стороны и с Amazon и Microsoft — с другой. В конце 2017 года Amazon договорился о продаже своих китайских серверов и некоторых облачных активов местному партнеру Beijing Sinnet Technology, а Microsoft — 21 Vianet Group.





Руководитель направления облачных сервисов Google Диана Грин отказалась комментировать переговоры с Китаем, заявив лишь о желании превратить сервис в «глобальное облако». Но Bloomberg обратил внимание, что компания ищет в Шанхае менеджера по развитию бизнеса для своего облачного сервиса. В требованиях указан «опыт и знание китайского рынка» в качестве предпочтительного навыка.





Tencent занимается разработкой своих собственных облачных сервисов и выстраивает партнерства с Cisco, Nvidia и Deloitte. У нее уже есть облачный сервис, который называется Tencent Kubernetes Engine, он основан на одноименной и популярной технологии Google. В рамках сотрудничества Tencent могла бы предоставить Google свои дата центры для Gmail, Документов и Диска, а также предложить пользователям своих облачных сервисов попробовать сервисы от Google.









Китай – второй по размеру облачный рынок в мире, но доминируют на нем местные компании. Google – четвертый по размеру игрок на азиатском рынке облачных услуг после Amazon, Alibaba и Microsoft.





Надо признать: агрессивная политика по ограничению интернет-рынка, которую проводят китайские власти, заставляет глобальные компании идти на партнерство с местными игроками.





Игнорировать крупнейший в мире интернет-рынок американские гиганты не могут. Недавно стало известно (и немедленно разразился скандал), что Google разрабатывает специальную поисковую платформу для Китая — уже со всеми необходимыми цензурными функциями.