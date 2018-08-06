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Прибыль дороже принципов: Google вернется в Китай

Google, ушедший из Китая 8 лет назад из-за цензуры в поиске, не теряет надежды вернуться — на этот раз со своими облачными сервисами. Но для этого компании придется вступить в альянс с местными интернет-холдингами.

Переговоры с крупными китайскими интернет-компаниями Google ведет с начала 2018 года. В марте круг возможных партнеров сузился до трех, рассказали Bloomberg знакомые с ходом переговоров источники. Но из-за торговых противоречий между Китаем и США пока непонятно, продолжит ли компания искать партнеров дальше, пишет thebell.io

Среди возможных кандидатов издание упоминает один из двух крупнейших китайских интернет-холдингов Tencent и один из лидеров облачного рынка Inspur Group.

Компания планирует воспользоваться дата-центрами и серверами местных провайдеров, чтобы с них можно было запустить в стране сервисы вроде Google-диска и Google Docs. У Google нет своего собственного дата-центра в Китае, а по китайским законам вся электронная информация должна храниться на территории страны.

С помощью своих потенциальных партнеров в лице Tencent (его основатель Пони Ма — депутат Всекитайского собрания народных представителей) и Inspur (была основана как госкомпания) Google мог бы заручиться поддержкой со стороны китайских властей. С китайским государством Google поссорился в конце 2000-х: компания отказалась цензурировать поисковую выдачу согласно местным законам и свернула сервис google.cn.

Партнерство с местной компанией поможет Google конкурировать в Китае с облачными сервисами Alibaba с одной стороны и с Amazon и Microsoft — с другой. В конце 2017 года Amazon договорился о продаже своих китайских серверов и некоторых облачных активов местному партнеру Beijing Sinnet Technology, а Microsoft — 21 Vianet Group.

Руководитель направления облачных сервисов Google Диана Грин отказалась комментировать переговоры с Китаем, заявив лишь о желании превратить сервис в «глобальное облако». Но Bloomberg обратил внимание, что компания ищет в Шанхае менеджера по развитию бизнеса для своего облачного сервиса. В требованиях указан «опыт и знание китайского рынка» в качестве предпочтительного навыка.

Tencent занимается разработкой своих собственных облачных сервисов и выстраивает партнерства с  Cisco, Nvidia и Deloitte. У нее уже есть облачный сервис, который называется Tencent Kubernetes Engine, он основан на одноименной и популярной технологии Google. В рамках сотрудничества Tencent могла бы предоставить Google свои дата центры для Gmail, Документов и Диска, а также предложить пользователям своих облачных сервисов попробовать сервисы от Google.


Китай – второй по размеру облачный рынок в мире, но доминируют на нем местные компании. Google – четвертый по размеру игрок на азиатском рынке облачных услуг после Amazon, Alibaba и Microsoft.

Надо признать: агрессивная политика по ограничению интернет-рынка, которую проводят китайские власти, заставляет глобальные компании идти на партнерство с местными игроками. 

Игнорировать крупнейший в мире интернет-рынок американские гиганты не могут. Недавно стало известно (и немедленно разразился скандал), что Google разрабатывает специальную поисковую платформу для Китая — уже со всеми необходимыми цензурными функциями. 

11:00 06/08/2018






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