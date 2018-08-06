Однако в июне 2018 года чистая прибыль составила 128,7 млн. рублей против 135,3 млн. рублей год назад, пишет select.by





Рост прибыли по итогам полугодия оказался выше темпов увеличения нормативного капитала, поднявшегося за год на 7,1% — до 10 191,6 млн. рублей. Несмотря на это, рентабельность нормативного капитала не выросла, а снизилась: до 4,9% с 5% по итогам января—июня 2017 года. А рентабельность нормативного капитала за год сократилась до 9,5% с 11,7% по итогам I полугодия 2017 года.





Рентабельность активов по итогам января—июня текущего года осталась на уровне первого полугодия 2017 года и составила 0,7%. Рентабельность активов за год снизилась до 1,4% с 1,6%.





Активы коммерческих банков в текущем году росли быстрее, чем капитал, поэтому достаточность нормативного капитала на 1 июля 2018 года снизилась до 18,6% с 19,6% год назад.





Активы банков, подверженные кредитному риску, за год увеличились довольно значительно: на 28,1% — до 49 526,3 млн. рублей на 1 июля. При этом доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 июля 2018 года составила 3,7%. В июне она снизилась по сравнению с маем на 0,3 процентного пункта. Величина необслуживаемых активов на 1 июля текущего года составила 1 848,7 млн. рублей.









Банки в текущем году наращивали фактически созданные резервы под активы, подверженные кредитному риску. Величина этих резервов увеличилась за год на 28% — до 3 167,7 млн. рублей.





При этом за год коммерческие банки значительно сократили свои вложения в долговые обязательства: на 23,6% (3,8 млрд. рублей) — до 12 672,7 млн. рублей на 1 июля 2018 года. Это произошло, в основном, за счет сокращения вложений в ценные бумаги депозитных организаций РБ: на 70% (4,6 млрд. рублей) — до 1 943,3 млн. рублей. Речь идет о снижении вложений коммерческих банков в ценные бумаги Нацбанка, Банка развития РБ и небанковских кредитно-финансовых организаций.