У российского Rusal из-за санкций США прибыль сократилась на треть

Чистая прибыль UC Rusal, который попал под санкции США, снизилась во втором квартале по отношению к первому на 31%, следует из отчета компании. Прибыль составила 218 миллионов долларов, а квартальная выручка сократилась на 18% до 2,25 миллиарда долларов, передает “Дождь”.





При этом, как указано в отчете, скорректированная прибыль за полугодие выросла на 15%, а выручка — на 4%. Эти показатели составили 535 миллионов и 4,99 миллиарда долларов соответственно.





Министерство финансов США в начале апреля ввело санкции в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний. Вашингтон при этом заявил, что ограничения с компаний могут быть сняты, если Дерипаска утратит над ними контроль. В итоге предприниматель решил отказаться от управления Rusal и сменить совет директоров компании.





Первого августа власти США продлили с 5 августа по 23 октября крайний срок избавления от ценных бумаг Rusal, а также En+ и других структур Дерипаски.



