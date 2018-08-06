У российского Rusal из-за санкций США прибыль сократилась на треть
Министерство финансов США в начале апреля ввело санкции в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний.
Чистая прибыль UC Rusal, который попал под санкции США, снизилась во втором квартале по отношению к первому на 31%, следует из отчета компании. Прибыль составила 218 миллионов долларов, а квартальная выручка сократилась на 18% до 2,25 миллиарда долларов, передает “Дождь”.
При этом, как указано в отчете, скорректированная прибыль за полугодие выросла на 15%, а выручка — на 4%. Эти показатели составили 535 миллионов и 4,99 миллиарда долларов соответственно.
Министерство финансов США в начале апреля ввело санкции в отношении Олега Дерипаски и связанных с ним компаний. Вашингтон при этом заявил, что ограничения с компаний могут быть сняты, если Дерипаска утратит над ними контроль. В итоге предприниматель решил отказаться от управления Rusal и сменить совет директоров компании.
Первого августа власти США продлили с 5 августа по 23 октября крайний срок избавления от ценных бумаг Rusal, а также En+ и других структур Дерипаски.
На прошлой неделе стало известно, что бизнесмен не принял условия Минфина США по снятию санкций с Rusal, назвав их попыткой «порабощения». Об этом сообщало агентство Bloomberg. Источники издания не сказали, какие именно требования властей США не устроили Дерипаску, пишет УНИАН.
10:15 06/08/2018
‡агрузка...