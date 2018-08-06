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Прогноз на неделю: снижение белорусского рубля продолжится

Что происходило с курсами валют на минувшей неделе и какие факторы на них влияли? Как будет развиваться ситуация на валютном рынке Беларуси на этой неделе? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

- Завершившаяся неделя была достаточно примечательна для белорусского рубля. К сожалению, была примечательна в его снижении.

Белорусский рубль снижается к валютной корзине третью неделю подряд. Однако на этот раз за неделю подорожали одновременно все три валюты, входящие в корзину. Такой одновременный рост трех валют к белорусскому рублю последний раз был только в первой половине января.

Фон, на котором это происходило, был выражен в росте доллара на мировых рынках.

Пара евро/доллар снизилась на 0,6% с 1,1650 до 1,1580. При это и доллар – в большей степени, и евро – в меньшей степени - выросли к российскому рублю.

Несмотря на падение российского рубля на мировых рынках, к белорусскому рублю он укрепился.

В результате за неделю российский рубль подорожал на 0,37%.

Евро вырос ровно на 0,5%.

Доллар подорожал на 1,07%.

Валютная корзина выросла к белорусскому рублю на 0,61%.

Доллар к рублю вырастет сильнее
По всей видимости на текущей неделе снижение белорусского рубля продолжится. Причем, все это будет происходить на фоне ускоренного роста доллара. Поэтому доллар к белорусскому рублю вырастет сильнее, евро и российский рубль подорожают скромнее.


К концу этой недели я ожидаю роста доллара до 2,04 белорусского рубля, евро - до 2,34 белорусского рубля и российского рубля - до 3,19 белорусского рубля за 100 российских.


08:52 06/08/2018






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