Прогноз на неделю: снижение белорусского рубля продолжится

- Завершившаяся неделя была достаточно примечательна для белорусского рубля. К сожалению, была примечательна в его снижении.





Белорусский рубль снижается к валютной корзине третью неделю подряд. Однако на этот раз за неделю подорожали одновременно все три валюты, входящие в корзину. Такой одновременный рост трех валют к белорусскому рублю последний раз был только в первой половине января.





Фон, на котором это происходило, был выражен в росте доллара на мировых рынках.





Пара евро/доллар снизилась на 0,6% с 1,1650 до 1,1580. При это и доллар – в большей степени, и евро – в меньшей степени - выросли к российскому рублю.





Несмотря на падение российского рубля на мировых рынках, к белорусскому рублю он укрепился.





В результате за неделю российский рубль подорожал на 0,37%.





Евро вырос ровно на 0,5%.





Доллар подорожал на 1,07%.





Валютная корзина выросла к белорусскому рублю на 0,61%.





Доллар к рублю вырастет сильнее

По всей видимости на текущей неделе снижение белорусского рубля продолжится. Причем, все это будет происходить на фоне ускоренного роста доллара. Поэтому доллар к белорусскому рублю вырастет сильнее, евро и российский рубль подорожают скромнее.









К концу этой недели я ожидаю роста доллара до 2,04 белорусского рубля, евро - до 2,34 белорусского рубля и российского рубля - до 3,19 белорусского рубля за 100 российских.



