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Беларусь примет участие во Всемирном инвестиционном форуме в Женеве

Беларусь примет участие во Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию, который состоится 22-26 октября в Женеве, сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

Ожидается, что в этом году на Всемирном инвестиционном форуме соберутся более 5 тыс. участников. Заинтересованные стороны рассмотрят инициативы, направленные на поиск решений и создание глобальных партнерских отношений, ориентированных на взаимное процветание. 

Во время форума будет организовано около 50 мероприятий, включая торжественное открытие, Саммит глобальных лидеров, Саммит глобальных инвестиционных игр, круглые столы с участием министров, конференции, презентации в формате TED, встречи В2В, церемонии награждения, а также экспозиция страновых стендов Investment Village. 

В состав делегации Беларуси во главе с заместителем министра экономики Павлом Утюпиным войдут представители Министерства экономики, Министерства финансов, Национального агентства инвестиций и приватизации, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка "Великий камень", СЭЗ "Минск", СЭЗ "Гродноинвест" и постоянного представительства Беларуси в Женеве. 

23 октября состоится официальное открытие экспозиции страновых стендов Investment Village, где будет представлен и стенд Беларуси. В этот же день на сессии "Talking Business: Восточная Европа и Центральная Азия" Павел Утюпин представит перспективы совершенствования инвестиционного климата в Беларуси. 26 октября участникам форума расскажут о преимуществах и особенностях работы в индустриальном парке "Великий камень". 


Целевая аудитория форума - высокопоставленные члены глобального инвестиционного сообщества, в том числе главы государств и правительств, министры, руководители международных компаний и фондовых бирж, управляющие суверенными инвестиционными фондами, руководители агентств по привлечению инвестиций, эксперты в области международных инвестиций, руководители международных организаций, парламентарии, представители гражданского общества, видные ученые и международные СМИ.


БЕЛТА
08:11 06/08/2018






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