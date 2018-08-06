Дмитрий Крук. Такое мнение в интервью порталу Thinktanks.by высказал эксперт Центра экономических исследований BEROC





Роль обязательной продажи сводилась к перестраховке от валютных потрясений





Напомним, что в последние годы происходило постепенное снижение обязательной продажи валютной выручки – с 2016 года произошло ее уменьшение с 30% до 10%. Указ о ее полной отмене был подписан в конце июля Александром Лукашенко. В пресс-релизе Нацбанка по этому поводу говорится, что поэтапное снижение обязательной продажи «не оказало какого-либо негативного влияния на объем предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке со стороны субъектов хозяйствования. При действовавшем до последнего времени нормативе обязательной продажи на уровне 10 процентов субъекты хозяйствования фактически продавали более 47 процентов своей валютной выручки». По данным регулятора, среднедневная продажа валюты увеличилась с 62 млн. долларов США в январе – августе 2016 года до 77 млн. долларов США за октябрь 2017 года – июнь 2018 года.





По словам Дмитрия Крука, «в условиях более-менее стабильной ситуации на валютном рынке. предприятия продают валюту, чтобы осуществлять свою текущую деятельность - платить зарплату, рассчитываться за материалы и комплектующие, которые они закупают в Беларуси. Значительная часть их расходов номинирована в белорусских рублях. Превышение объемов продажи валюты относительно норматива показывает ее естественный характер».





При этом эксперт отметил, что когда на валютном рынке происходят серьезные колебания, предприятия занимают выжидательную позицию, чтобы продать валюту по максимально выгодному курсу. «Роль обязательной продажи валютной выручки в последние два-три года сводилась к перестраховке от новых валютных потрясений. На данный момент ее отмена не повлияет на реалии валютного рынка. Влияние возможно лишь в случае возникновения новых шоков», - сказал Дмитрий Крук.





В случае потрясений на валютном рынке нормативы по продаже могут быть введены временно





Вероятность возникновения таких шоков нельзя сбрасывать со счетов, поскольку определенные угрозы валютной стабильности, на которые не имеет прямого влияния Нацбанк, сохраняются. «В среднесрочной перспективе остается актуальной угроза с выплатой внешнего долга. К угрозам также относятся ухудшение экономической ситуации в России из-за санкций и возможное снижение цен на нефть. В случае их реализации, ти шоки могут привести к колебаниям на валютном рынке. В этом случае предприятия могут начать сдерживать продажу валюты», - отметил эксперт. Дмитрий Крук не исключил, что в случае возникновения потрясений на валютном рынке нормативы по обязательной продаже могут быть вновь введены как временная мера.





«Бороться с нестабильностью на валютном рынке исключительно путем введения нормативных обязательств по продаже – не самая лучшая идея. Известно, к примеру, что в 2011 году для того, чтобы избежать обязательной продажи, компании учреждали за пределами страны фиктивные дочерние компании или находили за рубежом партнеров, и аккумулировали выручку там. Это говорит о том, что обязательная продажа – далеко не самая эффективная мера», - напомнил Дмитрий Крук.





Нацбанк сигнализирует, что потрясений не предвидится





В сообщении Нацбанка говорится: «отмена обязательной продажи позволит повысить эффективность механизмов функционирования внутреннего валютного рынка, что в конечном счете будет содействовать укреплению доверия к национальной валюте и расширению ее использования в расчетах на территории Республики Беларусь».





По мнению Дмитрия Крука, отмена обязательной продажи валютной выручки действительно может оказать положительное имиджевое влияние: «Это решение является символическим шагом по смягчению валютных органичений. Его можно рассматривать как сигнал со стороны Нацбанка, что потрясений на валютном рынке не предвидится».