Производитель «Хортицы» и «Мороши» выходит на рынок Беларуси

Об этом рассказал в эфире украинского «Радио НВ» владелец Global Spirits Евгений Черняк.





«С 15 августа запускаем производство в Беларуси, потому что это перспективный рынок, там достаточно хорошо выстроена внутренняя конкуренция, все правильно в нашем сегменте рынка. И мы запускаем производство в Азербайджане, кажется, 10 августа», - отметил он.





Евгений Черняк не назвал, правда, где конкретно будет начато производство на территории Беларуси и какой бренд или бренды Global Spirits выводит на белорусский рынок. Получить оперативный комментарий в украинской компании не удалось.





Украина же, по словам Евгения Черняка, сегодня приносит только 15% дохода. В то же время Черняк «надеется», что по итогам 2018 эта доля сократится еще больше – «будет меньше 10%».





По его словам, компания решила «двигаться во внешние рынки, так как они стабильны, выше маржа и честнее правила игры для бизнеса».









Global Spirits, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, производит крепкий алкоголь на ЛВЗ «Хортиця» и Одесском коньячном заводе. Продукция Global Spirits экспортируется в более чем 87 стран мира, включая Польшу, Казахстан, страны Балтии, Армению, Германию, США и Канаду. В рейтинг The Millionaires Club, составленном по итогам 2017 года изданием Drink International, входят три бренда компании – «Хортица» (25-е место), «Мороша» (54-е) и «Первак» (159-е).





Global Spirits в 2015 году уже предпринимал попытку наладить производство своего бренда «Хортица» в Беларуси. Тогда партнером украинцев стал гомельский завод «Радамир».





Другие украинские производители также весьма активно используют возможности лицензионного или контрактного производства на белорусских ликеро-водочных заводах.





В 2010 году в первый раз попробовала наладить контрактное производство в Беларуси один из водочных лидеров рынка СНГ 2000-х годов Nemiroff Holding.





Украинская компания разместила производство на «Минск Кристалле», но скоро из-за разгоревшейся корпоративной войны между ее владельцами (Яковом Грибовым и Анатолием Кипишем - с одной стороны, и семьей Степана Глуся - с другой) прекратила работу.





С 2012 года производство Nemiroff на «Минск Кристалле» возобновили Яков Грибов и Анатолий Кипиш, которые лишились мощностей в Украине, но сохранили их в России. Они работают через компанию «Немирофф Водка Рус». На официальном сайте «Минск Кристалла» в оп ании ассортимента упоминание о производстве Nemiroff отсуствует.





По контракту водку в Беларуси разливала также украинская «Баядера Групп» Ольги Нечитайло- Роджок и бывший владелец «Союз-Виктана» Нил Смит. Их бренды - соответственно, «Хлебный дар» и «Медофф» с «Мъерной» выпускал Гродненский ликероводочный завод. «Хлебный дар» потом разливал Климовичский ликеро-водочный завод, который сейчас находится в процедуре банкротства.