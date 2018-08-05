Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Беларусь разработала аналог экстренной системы реагирования ГЛОНАСС

В Беларуси будет развернута система экстренного реагирования при автомобильных авариях. Данный шаг предпринят в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», принятого в ЕАЭС. Об этом сообщил генеральный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев, передает «Sputnik Беларусь».

В настоящее время системы экстренного реагирования при авариях уже созданы в России (ЭРА-ГЛОНАСС) и Казахстане (ЭВАК). Они обеспечивают работу системы вызова оперативных служб в автомобилях в случае возникновения аварийной ситуации. Подобная система готовится к запуску и в Беларуси, сообщил генеральный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев.

«Аналогичные работы проводятся в Беларуси, там также уже определен оператор, и сейчас идет стадия развертывания наземного сегмента национальной системы реагирования и ее запуск в опытную эксплуатацию» – заявил Кораблев.

В перспективе подобные системы, введенные в странах ЕАЭС, планируется интегрировать, чтобы водители могли получать помощь в каждой из стран. Также система позволит передавать сведения о дорожно-транспортных происшествиях страховым компаниям.
17:04 05/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё