Экс-министр Ткачев вернулся в семейный бизнес
Бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев возглавил совет директоров АО "Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева", одного из крупнейших сельхозпроизводителей на юге России.
"Когда случилась конституционная отставка правительства, то я попросил руководство страны о том, что хватит мне мотаться по России, испытывать судьбу. Я достаточно много отработал на региональном и федеральном уровне и хотел бы эти годы посвятить своей малой родине и, прежде всего, вам, мои земляки", - сказал А.Ткачев, обращаясь к сотрудникам предприятия.
АО "Фирма "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье Ткачева. В состав комплекса входят более 60 предприятий различного профиля: птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства, растениеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, ее земельный банк составляет 557 тыс. га пашни и 1,28 тыс. га садов.
По итогам 2017 года предприятие получило 2,1 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 2,94 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Выручка выросла на 4,3% - до 46,679 млрд рублей, в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки - на 5%, до 35, 832 млрд рублей, пишет Интерфакс.
15:01 05/08/2018
‡агрузка...