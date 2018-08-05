Экс-министр Ткачев вернулся в семейный бизнес





"Когда случилась конституционная отставка правительства, то я попросил руководство страны о том, что хватит мне мотаться по России, испытывать судьбу. Я достаточно много отработал на региональном и федеральном уровне и хотел бы эти годы посвятить своей малой родине и, прежде всего, вам, мои земляки", - сказал А.Ткачев, обращаясь к сотрудникам предприятия.





АО "Фирма "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье Ткачева. В состав комплекса входят более 60 предприятий различного профиля: птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства, растениеводства, а также торговые и перерабатывающие предприятия. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России, ее земельный банк составляет 557 тыс. га пашни и 1,28 тыс. га садов.



