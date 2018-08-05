Как будет работать новый антимонопольный закон в Беларуси

Новый закон определяет, с помощью каких методов чиновники будут устанавливать факт высокой или, наоборот, низкой цены, которую устанавливают монополисты. Появились и правовые нормы, с помощью которых будет пресекаться диктат крупных игроков на рынке страны.





Белорусские законодатели приложили руку и к определению того, что считать недобросовестной конкуренцией. Инструментарий Министерства антимонопольного регулирования расширился.





Нарушения и штрафы





Только в первой половине этого года белорусские чиновники и проверяющие установили 12 случаев нарушения действующего антимонопольного законодательства.





Всего за это время специальная комиссия рассмотрела материалы по 62 эпизодам. При этом было точно определено, что в 12 случаях имело место нарушение закона, а в 38 случаях отсутствовал факт противоправной деятельности.





При этом МАРТ установил всего два факта злоупотребления доминирующим положением на рынке. В четырех случаях было установлено нарушение запрета на недобросовестную конкуренцию. Нарушение запрета на ограничивающие конкуренцию акты и действия, соглашения, согласованные действия государственных органов фиксировалось пять раз. И всего один раз было отмечено нарушение запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения.





Всего в ходе проверок МАРТ было составлено три десятка протоколов и выдано 14 предписаний, а по ним в совокупности выдано штрафов на 52,7 тысячи рублей.





Чиновники исследовали положение дел на 33 товарных рынках, и, как результат, в госреестр хозяйствующих субъектов, которые доминируют на товарных рынках, включено 153 субъекта, 31 исключен. При том государственный реестр естественных монополий потерял 6 субъектов, а пополнился всего тремя.

Фирменный стиль защитят

Новации в законе о противодействии монопольной деятельности предусматривают, в частности, запрет бизнесу копировать чужой фирменный стиль.





Причем это касается не только стиля как такового, но и фирменной одежды, оформления помещений и товаров — в общем, всего того, что может ввести в заблуждение потенциального покупателя.





В том случае, когда подобный запрет будет нарушен, производитель может обратиться в МАРТ, чтобы антимонопольный орган проверил, имеет ли место случай недобросовестной конкуренции с копированием чужого стиля.





К тому же раньше при проведении государственных закупок производитель часто вводил в заблуждение информацией о месте своего нахождения. Сейчас это будет строго пресекаться. Предусмотрено и введение запрета на действия, котор граничивают конкуренцию при закупках товаров.





Ценовой сговор





Благодаря изменениям в законе МАРТ получил право использовать превентивные и разъяснительные меры в тех случаях, когда подозреваются нарушения антимонопольного закона.





Таким образом, чиновники могут сразу реагировать на нарушения и избегать длительных расследований, просто предостерегая и вынося предупреждения возможным нарушителям.





В начале лета МАРТ зафиксировал резкий скачок цены на мясо птицы, который составил 9%. Сейчас идет расследование, и чиновники подозревают не что иное, как ценовой сговор производителей.





Отныне в случае, когда производитель не реагирует на предупреждение, выданное МАРТ, он будет привлекаться к административной ответственности.





Инструмент вынесения предупреждения подразумевает, что производитель может быстро и добровольно устранить те ограничения конкуренции, на которые ему указали чиновники из антимонопольного органа.





Такие предупреждения будут выноситься, когда производитель злоупотребляет доминирующим положением на рынке или государственный орган предпринимает действия, которые препятствуют конкуренции.





В случае быстрого и добровольного устранения нарушений субъект будет освобождаться от уплаты штрафов.





Предостережения будут выдаваться юридическим лицам после публичных выступлений в средствах массовой информации. Они будут выноситься в том случае, если МАРТ посчитает, что эти действия могут привести к нарушению антимонопольного закона.





За монополии ответят все





Новациями в законе предусмотрено, что за нарушения закона о монопольной деятельности к ответственности теперь будут привлекаться не только юридические лица, но и некоммерческие организации и даже физические лица.





Чиновники обратили свой взор и на вопросы, касающиеся экономической концентрации. Сейчас будет осуществляться контроль за сделками не только с акциями, но и с имуществом.





Правда, в законе предусмотрели исключение для мелких сделок, которые не нужно будет согласовывать. Это будет относиться к сделкам за счет увеличения пороговых значений балансовой стоимости активов с 100 до 200 базовых величин и выручки с 200 до 400 базовых величин.





Высокие цены и картели





Чиновники определились и с тем, как методологически верно устанавливать факты монопольного завышения или занижения цены. Для этого в МАРТ будут сравнивать цену на товар доминанта с ценой на аналогичный товар в других регионах и даже за пределами страны.





Также будет применяться метод сравнения цены на товар доминанта и расходов на его производство и продажу, учитывая полученную прибыль.





Для того чтобы не допустить доминирующего положения на рынке страны одного или нескольких игроков, новый закон был гармонизирован с Договором о ЕАЭС. В частности, это касается запрета на картельные сделки или, попросту говоря, случаев, когда конкуренты договариваются о согласованных действиях на рынках.





Чиновники в МАРТ уверяют, что новации в законе учитывают передовой мировой опыт в вопросах антимонопольного регулирования.



















