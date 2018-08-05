РЖД планирует создать железнодорожный лоукостер

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В России может быть создан железнодорожный лоукостер, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочернее предприятие РЖД).

Предполагается, что билеты на рейсы лоукостера будут заметно дешевле, чем обычные билеты РЖД. Правда, пассажиры будут обходиться без кондиционеров и биотуалетов в вагонах: для рейсов этой компании будут использоваться старые вагоны, отслужившие свое на рейсах РЖД. Более 10 тысяч вагонов, принадлежащих сегодня ФПК, имеют возраст свыше двадцати лет — именно они, чаще всего, не комплектуются современными средствами обеспечения комфорта. Путем вывода старых вагонов в парк ФПК, «Российские железные дороги» будут обновлять свой собственный парк. Никаких сведений об ориентировочных ценах на билеты низкобюджетных рейсов ФПК пока нет.