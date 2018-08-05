«В этом году богато на скандалы. Это решение властей точно будет в списке номинантов на самый большой скандал или решение с далеко идущими негативными последствиями для экономики Беларуси. В нём собраны основные заблуждения в экономической науке, игнорирование экономической истории, самые опасные практики в управлении госактивами, пороки мотивации и вопиющее пренебрежение человеческим и предпринимательским потенциалом национального бизнеса.





Речь идёт о решении А. Лукашенко создать ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Глава страны принял решение, которое идёт в разрез целому ряду его же требований, утверждений и показаний.





Первое. Это уникальное явление, чтобы в названии частной коммерческой организации (доля белорусского государства только 25%) были сразу два значимых для белорусского законодателя слова – «белорусская» и «национальная». По составу учредителей она только на четверть белорусская. Неясно, как слово «национальная» прикрутить к этой структуре. Она не имеет отношение ни к государственной безопасности, ни к дипломатии, ни к любому другому представительному органу власти.





Второе. А. Лукашенко многократно жэстачайшэ требовал разобраться с посредниками, сомнительными структурами, которые VIP-номенклатура по согласованию с отдельными силовыми и контрольными органами встроила в цепочки освоения бюджетных денег, в том числе через тендеры. Здесь перед нами типичный пример создания большого иностранного посредника, который будет иметь особый режим доступа к государственным ресурсам, активам и деньгам. А что взамен? Обещание через 15 лет осчастливить Беларусь началом получения прибыли? Уже заявлено, что эта структура будет работать по поставкам инвестиционных товаров на ОАО «Гродно-Азот» и «Славкалий». Это многомиллиардные инвестиции. Встроиться в эти потоки денег – опять же под госгарантии – это как найти золотую жилу – для участников этой коммерческой структуры. Чего не скажешь о налогоплательщиках страны. Они выступают в роли пресловутого козла отпущения, который платит за все ошибки, провалы и коррупционные схемы.





Третье. А. Лукашенко решительно настраивал все контрольные и силовые органы на борьбу с офшорами. А тут вот создана структура, собственниками которой (45% капитала) являются офшоры. Почему не компании из списка Forbes 500 или Fortune 500 или FT 500? Почему никто из тех, кто котируется и внимательно сканируется на ведущих фондовых площадка мира? Почему не мировые лидеры в производстве тех товаров, на которые замахнулась ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». А здесь сплошные загадки, скрытая мотивация и большой риск вывода доходов (приб ) именно в офшоры.





Четвёртое. А. Лукашенко требует прекратить выдавать льготы, оказывать господдержку коммерческим структурам, которые не доказали свою финансовую состоятельность, не убедили на деле, что их товары конкурентоспособны, что производимая ими продукция основана на профессиональном маркетинге, что качество их управления – на мировом уровне. Здесь же у нас есть пока только кот в мешке, который почему-то получил личные гарантии Лукашенко, землю и всевозможные льготы. А вот плана продаж в рамках инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы» никто не представил. Опять делается ставка на импортозамещение и на экспорт. Опять гигантомания. Опять «российский рынок всё купит». Точно такие же заманухи были при модернизации цементных и стекольных заводов, деревообработки, льна и многого другого. При современных скоростях планирование производства на 15 лет вперёд с расчётом на спрос внешних рынков – это огромный риск получить технологически отсталые заводы с неконкурентоспособной продукцией и кучей долгов.





Пятое. А. Лукашенко требует привлечь в страну «живые» деньги, прямые иностранные инвестиции. В данном случае речь опять идёт о китайских кредитных ресурсах, которые выделяются под госгарантии. Иными словами, китайские компании – учредители ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» «выбивают» кредит и его же осваивают. Они зарабатывают своё до момента ввода заводов в эксплуатацию. Деньги эти с учётом всех платежей, услуг и накруток – под 5 – 7% годовых. Потом китайцы заработают на поставке оборудования, машин и стройке. Они будут продавать, по сути дела, сами себе. Живых денег будет минимум-миниморум. Риски для частных учредителей этой структуры минимальные.





Создание ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» — это очередная попытка централизованно, за счёт коммерциализации государственных ресурсов создать новую «точку роста». Это очередная попытка спасти систему Совок/Госплан с перекладыванием груза ответственности на плечи будущих поколений. Это яркая демонстрация системы управления рисками в стране, когда даже под честное слово президента компании-офшоры не хотят раскрывать конечных бенефициаров, когда иностранные компании готовы работать в Беларуси только на кредитных ресурсах под госгарантии. На таких схемах не добьёшься реализации стратегии «Беларусь — $ 100 млрд. в 2025г.» Такие схемы и структуры не в состоянии превратить Беларуси в страну-лидера по интеграции технологий IV промышленной революции, а вот скинуть в Беларусь химическое производство с вытекающими для здоровья людей и природы (смотри пример Светлогорского ЦКК) они могут».