До 1 ноября 2018 года в правительство должна быть внесена концепция развития потенциала реки Припять, предусматривающую использование ее транспортных и энергетических возможностей и увеличение занятости населения на прилегающих к реке территориях.





Как сообщалось, в конце 2017 года правительство Беларуси активно рассматривало возможность привлечения масштабного финансирования на работы в русле Припяти, а также на реконструкцию сооружений Днепро-Бугского канала от ЕБРР и других европейских доноров в рамках расширения потенциала Е40 (международный речной путь от Балтийского к Черному морю). Минтрансы Беларуси и Украины тогда же согласовали проект дорожной карты, включающей этапы по развитию судоходства на реках Днепр и Припять. Планировалось использовать этот водный путь для движения крупных грузовых судов типа "река-море", что потребует возведение каскада плотин, дноуглубление и спрямление русла.





Расширение потенциала Припяти, в том числе проведение комплекса выправительных и дноуглубительных работ, предусмотрено госпрограмой развития внутреннего транспорта Беларуси до 2020 года.





Между тем, экологические организации активно выступили против реализации проекта по расширению транспортного потенциала Припяти, ссылаясь на вероятность необратимых негативных последствий для экосистемы белорусского Полесья. С критикой экономической целесообразности проекта выступили объединения предпринимателей. Проект пока не вступил в активную фазу.



