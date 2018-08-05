Россельхознадзор завершил проверку белорусских производителей шампиньонов
Специалисты Россельхознадзора завершили проверку белорусских производителей шампиньонов, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в министерстве сельского хозяйство и продовольствия республики.
"Завершили (специалисты Россельхознадзора - ИФ) проверку. Белорусская сторона в полном объеме предоставила всю необходимую информацию и наглядно продемонстрировала производственные мощности белорусских субъектов хозяйствования – производителей шампиньонов", - проинформировали в Минсельхозпроде в пятницу.
Там напомнили, что проверка белорусских предприятий проводилась с 30 июля.
Как сообщалось, Россельхознадзор принял решение о запрете поставок свежих шампиньонов из Беларуси с 24 июля. "Это сделано для того, чтобы предотвратить ввоз грибов из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго", - пояснили в службе.
По данным Россельхознадзора, в 2017 году из Беларуси в РФ было ввезено 10 тыс. 674 тонны шампиньонов, в первой половине этого года - 8 тыс. 211 тонн.
09:13 05/08/2018
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