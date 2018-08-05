Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Гомельской области проходит опытные испытания белорусский комбайн на природном газе

Такая информация озвучена в новостном эфире телеканала СТВ .

Опытный образец создан на базе самого популярного белорусского комбайна «Палессе GS1218». 

В новинке применен двигатель, работающий только на газовом топливе. Через мобильную газозаправочную станцию 400 куб.м сжатого природного газа перетекает в углепластиковые бапллоны машины всего за 10 минут. Данного объема первому в мире комбайну, потребляющему голубое топливо, хватит на 10 часов беспрерывной работы. Это самое главное технологическое решение, примененное гомельскими инженерами «Гомсельмаша» при его создании. В остальном машина ни чем не отличается от своего прототипа. 
08:33 05/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё