Рейтинг составляет Ассоциация европейских торгово-промышленных палат (Eurochambres). Организация учитывает оценку общей бизнес-среды, законодательство, госполитику, социальный климат и условия, которые могут стать преградой для «частника». Всего в рейтинге 46 стран.



