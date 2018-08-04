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Беларусь может начать поставлять запчасти для John Deere

Белорусские предприятия могут быть включены в перечень мировых поставщиков комплектующих для компании John Deere.

Взаимодействие машиностроительных предприятий Евразийского экономического союза с зарубежными производителями сельхозтехники стало основной темой визита экспертов компании John Deere в Беларусь, организованного Департаментом промышленной политики ЕЭК. Во время недельного визита, который завершился 3 августа, совместная делегация ЕЭК и компании John Deere посетила первые шесть машиностроительных предприятий Беларуси.

Эксперты компании John Deere провели аудит технологического уровня предприятий, а также соответствия их системы менеджмента качества мировым стандартам. "Это даст возможность включить белорусских производителей в перечень мировых поставщиков комплектующих на предприятия John Deere, расположенные в 37 странах", - пояснили в ЕЭК.

По итогам рабочей поездки, пишет  infobaza.by lэксперты международной компании отметили такие положительные моменты в работе белорусских предприятий, как настроенность на кооперацию и готовность улучшать для этого производственные процессы, а также наличие оборудования, способного производить компоненты мирового уровня, и сертификатов системы менеджмента качества. Все это позволит обеспечить непрерывные поставки гарантированно качественной продукции.



14:45 04/08/2018






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