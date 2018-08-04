Во Франции начали продавать голубое вино





Новое вино, получившее говорящее название Vindigo, производится из классического шардоне на южном побережье Испании. Необычный цвет напиток приобретает благодаря натуральному красителю антоцианину, который получают из кожицы красного винограда. Голубое вино имеет насыщенный аромат и сладкий фруктовый привкус, что делает его прекрасной основой для коктейлей. Производители советуют подавать его к морепродуктам, например, устрицам.





Пока что Vindingo можно купить только в городе Сет, но вскоре его завезут и в винную столицу Франции - Бордо. Одна бутылка красочного вина стоит 12 евро. По словам Ле Байя, объем продаж уже превзошел все ожидания. Интерес к синему вину проявляют ритейл-компании из Великобритании, Бельгии, Италии, Китая и Индонезии, сообщает The Guardian.







