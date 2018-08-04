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Проект указа о лицензировании застрял по инстанциям

Принятие указа президента Беларуси о лицензировании затормозилось по непонятным причинам. Об этом сообщила агентству ПраймПресс сопредседатель правления, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им.Кунявского (БСПН), член Совета по развитию предпринимательства при президенте Беларуси Жанна Тарасевич.

Тарасевич напомнила, что проект указа о лицензировании должен был войти в пакет документов по либерализации бизнеса в 2017 г, но так до сих пор и не подписан. «На прошлой неделе на президиуме правительства я задавала вопрос относительно данного проекта министру экономики (Владимир Зиновский – ред.). Он сказал, что будет разбираться, что с этим документом», - сказала она.

Тарасевич отметила, что этот вопрос сейчас актуализирован, поскольку «начинают накаляться вопросы по лицензированию».

«Прежде всего, этот вопрос поднимают вопрос медицинские центры, которые ждут скорейших изменений в системе лицензирования. В частности, уже возникла проблема с трудоустройством зуботехников. Зуботехники – недавние выпускники, получившие специальность, не могут устроиться в госучреждение – нет вакансий. В то же время субъекты частного бизнеса, которые готовы взять их на работу, не могут это сделать, поскольку у выпускников нет стажа, категории и т. д. Получается, субъекты частного бизнеса готовы создавать новые рабочие места, но не могут это сделать. Есть проблема, поэтому будем разбираться», - подчеркнула Тарасевич.

Как сообщалось, проектом указа о лицензировании в Беларуси планировалось отменить лицензии в отношении 11 видов и подвидов деятельности, которые затрагивают сферу деятельности большого количества субъектов хозяйствования. Также проектом указа предусматривалось уменьшение количества документов, необходимых для получения лицензий, а также отчетных документов. Планировалось отменить требование в отношении предприятий частной формы собственности для медицинских работников иметь первую и высшую категорию. В проекте также содержалась норма, согласно которой субъекту медицинской деятельности, который не оказывает платные услуги, не нужно будет получать лицензию.


Ранее администрация президента Беларуси дважды возвращала проект указа в Министерство экономики на доработку на доработку. Проект возвращался с формулировкой - уменьшить количество лицензируемых видов деятельности, упростить лицензирование по отдельным видам деятельности и сделать проект указа более понятным с точки зрения норм. В том числе эти требования дополнительно прозвучали после состоявшейся в начале 2018 г встречи президента Беларуси с представителями деловых кругов, в ходе которой он поручил Совету по развитию предпринимательства принять экспертное участие в разработке проекта указа по вопросам лицензирования. 


primepress.by
13:53 04/08/2018






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