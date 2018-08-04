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Центр по производству лекарств построят в Беларуси

Научно-технологический центр по производству лекарств построят в Беларуси с участием индийской фармацевтической компании Cipla Limited, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.


Делегация компании Cipla Limited посетит Беларусь 5-8 августа. Цель визита - обсуждение перспективных механизмов расширения взаимодействия между НАН Беларуси и организациями Индии, презентация перспективных направлений сотрудничества, проведение переговоров с руководством НАН, а также обсуждение концепции Научно-технологического центра имени Юзефа Хамида, создаваемого на базе ГП "Академфарм". 


Планируется, что в этом центре производство новейших лекарственных средств будет идти по полному циклу - от научной идеи до производства. Компания Cipla Limited, основанная в 1935 году, занимается разработкой, химическим синтезом и производством более 1,5 тыс. наименований готовых лекарственных средств в различных формах. Cipla Limited производит противоопухолевые, бронхолитические средства, кортикостероиды, иммунодепрессанты, химиотерапевтические, антиретровирусные средства, антибиотики, антидепрессанты и др. Cipla Limited присутствует в 150 странах мира.


13:42 04/08/2018






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