Сколько стоит получить гражданство?

Агентство Bloomberg составило список стран, в которых можно получить гражданство в обмен на инвестиции в местный бизнес или при покупке недвижимости. В перечень вошло 10 государств. Отмечается, что 8 из них Международный валютный фонд относит к офшорным зонам. Как отметил президент компании Henley & Partners, которая консультирует по вопросам гражданства, Кристиан Келин, большинству миллиардеров второй паспорт нужен не для ухода от налогов, а для подтверждения их статуса или в качестве подушки безопасности. «У нас есть клиенты, которые просто хотели бы собрать коллекцию из паспортов разных стран, – рассказал Кристиан Келин.





Некоторые из них покупают паспорт, опасаясь, что в их стране произойдет какое-то потрясение». Дороже всего гражданство обходится в Австрии: чтобы получить паспорт этой страны, нужно инвестировать в местную экономику 23,75 млн долларов. Второе место в списке занял Кипр: для получения гражданства в этой стране нужно потратить 2,375 млн долларов.









Для получения мальтийского паспорта потребуется 1,065 млн долларов. Дешевле всего гражданство обойдется в Сент–Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде – 100 000 долларов. Также в список вошли такие государства, как Турция, Вануату, Гренада, Сент-Китс и Невис.



