БАТЭ выставил на продажу вторую производственную площадку

Общая площадь производственных зданий составляет 30,3 тыс. кв. м, административно-бытовых — 9,35 тыс кв. м, складских — 18,6 тыс. кв. м. Возможно приобретение как всего комплекса, так и отдельных зданий.





Здания имеют инженерные коммуникации (энергообеспечение, отопление, водоснабжение, канализация) и располагаются на въезде в Борисов со стороны Минска на земельном участке общей площадью 89,8 тыс. кв м. в 300−400 метрах от жилых микрорайонов и предприятий. Также в непосредственной близости от предлагаемых объектов находятся автовокзал, строительный рынок, супермаркеты. К зданиям имеются удобные подъездные пути.





«Они оптимизируют производство, оборудование, персонал. Столько площадей уже не надо. Часть оборудования перевезли на первую площадку. На второй осталось производство [теплоизоляционных] плит», — сказал источник, знакомый с ситуаций. «Эти площади они предлагают приобрести кредиторам», — добавил он.





В ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» отказались без письменного запроса пояснить мотивы продажи. Там не назвали стоимость выставляемых объектов, сославшись на то, что «проводить оценку стоит денег».





— Когда будет предметный интерес, будем обсуждать цену, проводить оценку. Но мы готовы не только к продаже, но и к созданию совместных проектов. Что касается действующих производств на этой площадке, то в случае интереса, мы готовы перенести их. В системе холдинга хватает свободных площадей, — пояснили в БАТЭ.







