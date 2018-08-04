Путин утвердил повышение ставки НДС до 20%

Правительство объявило о планах повысить НДС 14 июля - в день начала чемпионата мира по футболу. Это самый крупный федеральный налог, он дает около 34% доходов бюджета.





НДС - косвенный налог, его платят по цепочке все, кто участвует в создании товаров и услуг. Повышение может привести к снижению покупательной способности населения и повышению цен. Сильнее могут вырасти цены на бензин, алкоголь и табак, предупреждали ранее эксперты.





НДС повышают впервые в истории современной России. Этот налог ввели в 1992 году, тогда он составлял 28%.





Напомним, что в Беларуси НДС составляет 20%. Тким образом, с 1 января следующего года ставка уравняется.