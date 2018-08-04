Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Путин утвердил повышение ставки НДС до 20%

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с нынешних 18%. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Правительство объявило о планах повысить НДС 14 июля - в день начала чемпионата мира по футболу. Это самый крупный федеральный налог, он дает около 34% доходов бюджета.

НДС - косвенный налог, его платят по цепочке все, кто участвует в создании товаров и услуг. Повышение может привести к снижению покупательной способности населения и повышению цен. Сильнее могут вырасти цены на бензин, алкоголь и табак, предупреждали ранее эксперты.

НДС повышают впервые в истории современной России. Этот налог ввели в 1992 году, тогда он составлял 28%.

Напомним, что в Беларуси НДС составляет 20%. Тким образом, с 1 января следующего года ставка уравняется.
09:46 04/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Федута
Не дождетесь...
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o лежащих колхозах, средней зарплате...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё