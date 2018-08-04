Мутные схемы, по которым работают таксисты в Беларуси

Мужчина представился индивидуальным предпринимателем в сфере пассажирских перевозок. Занимаясь этим уже 15 лет, Игорь искренне не понимает, как водители Uber могут жаловаться на невыполнение обязательств со стороны перевозчика, если сами там "работают по мутным схемам".





Игорь предложил рассказать, какие уловки используют таксисты, чтобы на пару с перевозчиком заработать больше денег. В итоге получился занятный разговор, в котором нашлось место и обиженным, и виноватым, и вороватым представителям госорганов.









- Я давно работаю в такси, сам в свое время пытался бороться с беспределом, но понимаете в чем дело... У нас мало поддержки. Большинство водителей не против работать по "серым" схемам. Да, есть перевозчики, которые говорят: "Ребята, бейте чеки". Однако многие водители просто игнорируют это. В основном все упирается в диспетчерские службы и эти новые приложения. Они захватили себе этот рынок и монополизировали его.





Почему-то наш президент всегда говорит: "Купляйце беларускае". А что такое Uber и Яндекс? Зачем они нам нужны, если мы просто отдаем часть денег куда-то в Европу.





- Давайте ближе к теме. Какими "серыми" схемами пользуются диспетчерские службы?





- Основная схема такая. По идее диспетчерская не имеет права устанавливать тарифы. Но возьмем большинство наших диспетчерских служб - почти у каждой есть пара-тройка "своих" перевозчиков, которые были открыты друзьями, родственниками, то есть людьми, близкими к руководству диспетчерской. Это позволяет им оказывать сильное влияние на цену перевозки.





Я пришел работать в такси 15 лет назад, начинал ездить тоже под перевозчиками. Но что 15 лет назад, что сейчас - ничего не поменялось. Диспетчерские службы говорят: "Мы платим налоги". А что по факту?





Должно быть так: за рабочий день я собрал определенную сумму, ее сдал в кассу, все это должно пройти через банк. Сейчас же перевозчики не имеют своих машин. Водитель обычно приходит со своим автомобилем, а они берут его в безвозмездную аренду, и на это же авто устраивают водителя. Потом водителю говорят, что он должен привезти (за месяц. - Прим. ред.), к примеру, 500 рублей. Все остальное можно не пробивать по чеку и забирать себе в карман.





В машине должен быть кассовый аппарат, но водители больше 500 рублей часто по нему не пробивают. После этого они вообще его прячут, а если про т дать чек, придумывают разные истории, например, что кассовый аппарат находится в офисе.





Массово игнорируются правила пассажирских перевозок. Хотя, на мой взгляд, некоторые службы работают так, как и должны. Водитель у них всегда получает путевой лист, а после отработанной смены сдает все деньги в кассу. Но они и возят по тарифам 85-95 копеек за километр, а все остальные диспетчерские возят в два раза дешевле, потому что делают все по "серым" схемам.





Не соблюдается также время отдыха. Сейчас, чтобы водителю заработать денег на все свои затраты и не остаться в минусе, нужно работать не 8-9 часов в день, а 14-15. Но опять же все из-за диспетчерских служб. Они как зарабатывали, так и зарабатывают, а водители из-за этого должны разрываться и увеличивать свое рабочее время.





Я помню, как начинал Виктор Пузиков, руководитель 7788: мол, ребята, давайте покатаем пока чуть-чуть дешевле, раскачаемся, а потом все будем в шоколаде. В результате в шоколаде оказался только один он. И то все мы знаем, чем это закончилось...





В какой-то момент к нашему разговору присоединяется Денис, знакомый Игоря, который на данный момент сам является перевозчиком, однако долгое время был обычным таксистом.





- А как обстоят дела с проверками, которые должны проходить перед каждым выездом водителя?





Денис: Да, они есть. Это проверки врача и механика, однако многие просто их игнорируют. Моя организация до сих пор не отказалась от этого. Хотя заставить водителей пройти всех специалистов даже с путевым листом очень сложно. То есть это нужно лично мне как перевозчику, так как при наступлении ДТП все вопросы по поводу того, что водитель не прошел врача и механика, будут задавать не водителю, а перевозчику.





- Есть еще какие-нибудь схемы?





Игорь: Конечно. Взять тот же Uber. Водители там все оформлены по договору подряда. А потом они к вам обращаются и говорят, что их, бедных и несчастных, обидели, им не доплатили. Ребята, а сколько вы налогов заплатили? Вскроются очень интересные вещи. У нас есть свои чаты в Viber между таксистами. В прошлом году один водитель написал, что ему наконец-то закрыли больничный после серьезного ДТП, в котором погибла пассажирка. На вопрос о том, какую компенсацию ему должны были выплатить, он ответил: "Ребята, какая компенсация, если я оформлен по договору подряда на 0,1 ставки".





Игорь: На сегодняшний день осуждены многие транспортные инспекторы и начальник Транспортной инспекции. Все они, в том числе и перевозчики, жили за счет взяток. Каждый водитель при приеме на работу знал, что можно позвонить им и "решить" любой вопрос.





Денис: Грубо говоря, если у вас своя машина и вы придете ко мне с техпаспортом и своим водительским удостоверением, через 30 минут я уже могу вас выпустить работать на линию. Я могу не проверять у вас ни справку, ничего. Вот и представьте, что у нас творится...





Игорь: Все-таки, садясь в машину к такому водителю, очень рискуют пассажиры - они не знают, кто их везет. Сколько лет уже вожу людей и все время у них спрашиваю: "Вы говорите, что Uber дешевле, но, покупая в магазине колбасу, вы же не просите "ливерку". Вроде тоже колбаса, но вы почему-то берете получше. Так почему вы свою жизнь доверяете неизвестно кому?"





Денис: Ну это все-таки выбор пассажира. Ему просто предоставили такое право, и конечно же, он выберет такси дешевле.





Игорь: Нет, просто бывает, что компания посидела в баре на 500-600 рублей, а потом стоят и пытаются найти такси на рубль дешевле. Это нищебродство какое-то, или как это назвать?





Денис: Подожди, ну если мне предложили за такую стоимость ехать, почему я должен ехать дороже?





Прерываем бурную дискуссию, которая вдруг разгорелась между коллегами, уточняем, какие действия должен предпринять человек, который хочет устроиться работать таксистом.





Игорь: Для начала надо получить медицинскую справку с правом работы по найму. По законодательству водительское удостоверение у того, кто устраивается в такси, должно быть не менее двух лет. Также каждый водитель обязан пройти курсы водителей такси, однако все они являются фиктивными. То есть человек просто платит деньги за сертификат, не получая при этом нужной квалификации.





- Хорошо, а что все-таки нужно, чтобы вся структура начала функционировать как надо?





Игорь: В первую очередь, нужен контроль. Контроль за тем, чтобы ответственность несли как перевозчики, так и диспетчерские службы. Возможно, после этого и будет какой-то порядок, закончится этот бесконтрольный набор водителей, постоянная неуплата денег в государственный бюджет. Потому что, если посчитать, примерно миллион - полтора миллиона долларов в месяц в бюджет не поступает. Вот пример: я, индивидуальный предприниматель, в месяц привожу где-то около 2300-2500 рублей без учета расходов на топливо и так далее, а водитель, который работает под перевозчиком, привозит в среднем 500 рублей, а бывает, что и 200-300. Вот и посчитайте, сколько денег "в черную" не довозит только один водитель, а таких тысячи.









Игорь и Денис готовы были обсуждать эту тему еще долго, однако свободного времени у таксистов с их рабочим графиком остается немного. Мы, в свою очередь, отметим, что данная тема действительно волнует таксистов. Однако в этом и заключается проблема. Видимо, тех, кого все устраивает, больше. Да и абсолютно все понимают, что клиенты будут продолжать искать такси подешевле, что вполне закономерно.





Так и подмывает сказать, что навести порядок в сфере перевозок должно государство, но зная, к чему приводят действия некоторых госорганов, мы, пожалуй, от таких выводов воздержимся.





И пожелаем всем нам безопасных и честных поездок.



