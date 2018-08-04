Какая репутация – такие и инвестиции

От нас бизнес ждет только одного — пропустите груз быстро, беспроблемно и без лишней волокиты на границе. А вопрос по интеграции страны в глобальные транспортные и логистические рынки на основе вхождения отечественных транспортных и логистических операторов в международные транспортные и логистические союзы, альянсы и компании остается открытым.





Он добавил, что показатели различных международных индексов направлены прежде всего на внешнего пользователя — инвестора, заимодавца, кредитора, логистического оператора. Именно им нужно понимать, куда, с кем и как вкладывать деньги, откуда ждать риски, стоит ли вообще иметь дело с той или иной страной.









Соответственно, политический имидж государства здесь выступает на первое место. Как говорится, давайте без обид! Какая репутация нашей синеокой на международной арене — такой и «одеколон» (инвестиции, рейтинги, уважение и т. д).



