Продается старейшая автошкола Минска

ОАО «ЦАУК» (Центральный автомобильный учебный комбинат) было основано еще в 1944 году. Сейчас там могут обучать на категории В, 0-ВС, В-С, В-Е, С-Е, В-D и С-D. А в те военные времена в парке автошколы были только машины ЗИС-5 и ГАЗ-51. В автомобильный учебный комбинат ее преобразовали почти 45 лет назад — 7 августа 1973 года.





С 1970-х ЦАУК базируется в районе улиц Серова и Кижеватова. Это рядом с районом перспективной жилой застройки.



