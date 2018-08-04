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Продается старейшая автошкола Минска

Госкомпания ОАО «Минскгрузавтотранс» выставила на продажу около 70,5% акций ОАО «ЦАУК» на сумму 1,967 млн рублей. По нынешнему курсу это более $983,6 тыс.

ОАО «ЦАУК» (Центральный автомобильный учебный комбинат) было основано еще в 1944 году. Сейчас там могут обучать на категории В, 0-ВС, В-С, В-Е, С-Е, В-D и С-D. А в те военные времена в парке автошколы были только машины ЗИС-5 и ГАЗ-51. В автомобильный учебный комбинат ее преобразовали почти 45 лет назад — 7 августа 1973 года.

С 1970-х ЦАУК базируется в районе улиц Серова и Кижеватова. Это рядом с районом перспективной жилой застройки.

Officelife.media
08:23 04/08/2018






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