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Складские запасы МТЗ выросли почти на треть

МТЗ нарастил складские запасы в первом полугодии 2018 года. Они составили на 30 июня в денежном выражении более 114,5 млн рублей. На конец 2017 года было почти 86,5 млн. То есть рост составил свыше 32%.