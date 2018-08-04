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Складские запасы МТЗ выросли почти на треть

МТЗ нарастил складские запасы в первом полугодии 2018 года. Они составили на 30 июня в денежном выражении более 114,5 млн рублей. На конец 2017 года было почти 86,5 млн. То есть рост составил свыше 32%.

Другие основные показатели в целом не изменились. Немного снизилась долговая нагрузка по кредитам, займам и лизингу — с 700 млн до 687 млн рублей. Чистая прибыль за полгода держится на уровне примерно 30 млн рублей, пишет Officelife.
08:20 04/08/2018






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