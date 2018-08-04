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Определены исполнители оценки акций ОАО «Купалинка» и «Приорбанк»

В результате объявленного повторно 13 июля открытого конкурса по закупке услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости находящихся в собственности Беларуси акций ОАО «Купалинка» и «Приорбанк» ОАО, по первому лоту исполнителем выбрано РУП «Институт недвижимости и оценки», по второму лоту – ЗАО «Центр транспортной оценки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, всего на повторный открытый конкурс поступило по три заявки на каждый лот. Оценка предложений проводилась на основании критериев, изложенных в конкурсных документах.

 Участники конкурса вправе обжаловать решение о выборе участника-победителя не позднее десяти рабочих дней со дня извещения о выборе участника-победителя. Договор с участником-победителем подлежит заключению по истечении срока для обжалования решения о выборе участника победителя, а если имело место обжалование – после принятия решения по результатам рассмотрения жалобы в течение двадцати календарных дней.

 Солигорское предприятие «Купалинка», производящее бельевой и верхний трикотаж для взрослых и детей, а также осуществляющее оказание услуг по вязанию, раскрою, пошиву трикотажных изделий, вошло в список ОАО, акции которых инвесторы могут купить через конкурс в 2018 году. Доля государства в уставном фонде предприятия – 84,5%. В соответствии с решением Главы государства в настоящее время идет подготовка конкурса по продаже акций ОАО «Купалинка».

 

Что касается акций «Приорбанк» ОАО, в настоящее время готовится проект распоряжения президента Беларуси, предусматривающий отчуждение государственного пакета акций данного банка. Независимой оценке рыночной стоимости подлежит находящийся в собственности Беларуси пакет акций банка, состоящий из 5676703 простых (обыкновенных) акций и 1660 привилегированных акций, в том числе 1 простая (обыкновенная) акция и 1 привилегированная акция, входящие в указанный пакет. Оценка стоимости должна производиться в соответствии с техническими и иными нормативными правовыми актами об оценке стоимости объектов гражданских прав, которые являются обязательными для применения оценщиками. По результатам проведения независимой оценки составляются заключение и отчет об оценке.

08:06 04/08/2018






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