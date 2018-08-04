Определены исполнители оценки акций ОАО «Купалинка» и «Приорбанк»
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, всего на повторный открытый конкурс поступило по три заявки на каждый лот. Оценка предложений проводилась на основании критериев, изложенных в конкурсных документах.
Что касается акций «Приорбанк» ОАО, в настоящее время готовится проект распоряжения президента Беларуси, предусматривающий отчуждение государственного пакета акций данного банка. Независимой оценке рыночной стоимости подлежит находящийся в собственности Беларуси пакет акций банка, состоящий из 5676703 простых (обыкновенных) акций и 1660 привилегированных акций, в том числе 1 простая (обыкновенная) акция и 1 привилегированная акция, входящие в указанный пакет. Оценка стоимости должна производиться в соответствии с техническими и иными нормативными правовыми актами об оценке стоимости объектов гражданских прав, которые являются обязательными для применения оценщиками. По результатам проведения независимой оценки составляются заключение и отчет об оценке.