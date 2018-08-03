Кредитные средства, пишет interfax.by будут использованы для увеличения объемов производства на двух основных производственных площадках в Луцке (Украина) и Витебске (Беларусь). Компания также сможет реструктуризировать свой баланс, сказано в сообщении ЕБРР.





"Модерн-Экспо" - частная компания, которая работает в Украине уже более 20 лет и начала деятельность в Беларуси в 2014 году, построив завод по выпуску торгового оборудования в Витебске. Около 65% дохода компании составляют экспортные продажи в более чем 60 стран мира. Компания поставляет свою продукцию крупным международным ритейлерам.





ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк предоставил почти 12,1 млрд евро на реализацию около 400 проектов.









С начала деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал в экономику более 2 млрд евро в рамках 95 проектов.



