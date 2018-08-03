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ЕБРР выделил компании "Модерн-Экспо" 15 млн евро для развития бизнеса в Беларуси и Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил компании "Модерн-Экспо" 7-летний кредит на 15 млн евро.

Кредитные средства, пишет interfax.by будут использованы для увеличения объемов производства на двух основных производственных площадках в Луцке (Украина) и Витебске (Беларусь). Компания также сможет реструктуризировать свой баланс, сказано в сообщении ЕБРР.

"Модерн-Экспо" - частная компания, которая работает в Украине уже более 20 лет и начала деятельность в Беларуси в 2014 году, построив завод по выпуску торгового оборудования в Витебске. Около 65% дохода компании составляют экспортные продажи в более чем 60 стран мира. Компания поставляет свою продукцию крупным международным ритейлерам.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк предоставил почти 12,1 млрд евро на реализацию около 400 проектов.


С начала деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал в экономику более 2 млрд евро в рамках 95 проектов.


19:44 03/08/2018






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