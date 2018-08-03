Из оккупированного Крыма уходит последняя западная сеть отелей

Построенный в середине прошлого века в стиле сталинского неоклассицизма отель, в 2000-х получивший название “Best Western Севастополь”, был одним из немногих оставшихся западных символов после ухода большинства иностранных компаний из Крыма из-за аннексии.





Другие известные бренды, среди которых McDonald’s и Radisson, уже покинули полуостров.





Отель по-прежнему работает, но бренд Best Western исчез из оформления и систем бронирования. Теперь отель называет себя “Гостиница Севастополь и спа”.





После смены вывески отель не изменил уровня сервиса, все так же предлагая завтраки на живописной террасе с видом на бухту и комнаты по $100 за ночь. В разные годы эта гостиница принимала туристов, известных политиков и деятелей культуры, включая поэта Иосифа Бродского.





Уход Best Western показывает, что даже через четыре года после того, как западные санкции были впервые введены, они по-прежнему выдавливают иностранных инвесторов из Крыма.





Санкции запрещают американским компаниям вести бизнес в Крыму, новые инвестиции в Крым, не дают вести бизнес с длинным списком людей и компаний, а также проводить трансакции через крымские банки.









Генеральный директор отеля отказался от комментария. Best Western, чья штаб-квартира находится в Фениксе, штат Аризона, отказался от комментариев, посоветовав обратиться к владельцу здания или оператору гостиницы. Контролирующий владелец гостиницы - зарегистрированная на Сейшельских островах компания Sevastopol Investment Group Ltd, согласно данным налоговой службы. Рейтер не смог связаться с этой компанией.





Best Western не владеет и не управляет отелями, но дает владельцам или операторам отелей за плату использовать бренд, маркетинговую и другую поддержку.





Сотрудник отеля сказал Рейтер, что договор о франшизе с Best Western прекратил действие в октябре прошлого года из-за санкций.





“Теперь мы называемся просто Гостиница Севастополь. Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу”, - сказал сотрудник, который попросил не называть его имени.





Второй сотрудник сказал, что контракт с Best Western был расторгнут из-за санкций.





Из слов сотрудников отеля было не ясно, по чьей инициативе был расторгнут контракт, так же как и то, как именно санкции привели к окончанию сотрудничества.





Напомним, аннексия Россией Крыма в 2014 году, который международное сообщество признает частью Украины, вызвала осуждение Запада и введение санкций со стороны США и Евросоюза.