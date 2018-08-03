На выходные белорусский рубль ушел в нокауте

На торгах валютной биржи в Минске в пятницу 3 августа доллар и евро подорожали до максимальных значений за последние 1,5 месяца. Значение корзины валют подскочило вверх сразу на 0,35%, пишет select.by





Курс доллара рванул вверх на 0,0134 рубля до 2,0136 BYN/USD. За последние три дня торгов доллар прибавил 0,0283 рубля.





До вчерашнего дня белорусскому рублю удавалось удерживать доллар ниже уровня 2,00 BYN в течение 35 дней подряд.





Курс евро вырос на 0,0052 рубля до 2,3316 BYN/EUR и оказался на максимуме за 45 дней.





Курс российского рубля поднялся на 0,0053 рубля до 3,1754 BYN/100 RUB и отыграл больше половины вчерашнего снижения.









По итогам недели 30 июля - 3 августа на валютном рынке РБ белорусский рубль девальвировался сразу ко всем основным валютам. Лидер текущей недели — доллар США. На уходящей неделе были зафиксированы:





рост курса доллара +1,07%;

рост курса евро +0,50%;

рост курса российского рубля +0,37%;

рост значения корзины валют +0,62%.





Слабеет не только белорусский рубль. На торгах в Москве за полчаса до полудня российский рубль подешевел и к доллару, и к евро:





средневзвешенный курс доллара вырос на 32 копейки до 63,4549 USD/RUB;

средневзвешенный курс евро поднялся всего на 2 копейки до 73,47 EUR/RUB.