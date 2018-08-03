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На выходные белорусский рубль ушел в нокауте

3 августа белорусский рубль девальвировался к доллару, евро и российскому рублю. И это при том, что российский рубль на бирже в Москве также подешевел.

На торгах валютной биржи в Минске в пятницу 3 августа доллар и евро подорожали до максимальных значений за последние 1,5 месяца. Значение корзины валют подскочило вверх сразу на 0,35%, пишет select.by

Курс доллара рванул вверх на 0,0134 рубля до 2,0136 BYN/USD. За последние три дня торгов доллар прибавил 0,0283 рубля. 

До вчерашнего дня белорусскому рублю удавалось удерживать доллар ниже уровня 2,00 BYN в течение 35 дней подряд. 

Курс евро вырос на 0,0052 рубля до 2,3316 BYN/EUR и оказался на максимуме за 45 дней. 

Курс российского рубля поднялся на 0,0053 рубля до 3,1754 BYN/100 RUB и отыграл больше половины вчерашнего снижения. 


По итогам недели 30 июля - 3 августа на валютном рынке РБ белорусский рубль девальвировался сразу ко всем основным валютам. Лидер текущей недели — доллар США. На уходящей неделе были зафиксированы:

рост курса доллара +1,07%;
рост курса евро +0,50%;
рост курса российского рубля +0,37%;
рост значения корзины валют +0,62%.

Слабеет не только белорусский рубль. На торгах в Москве за полчаса до полудня российский рубль подешевел и к доллару, и к евро:

средневзвешенный курс доллара вырос на 32 копейки до 63,4549 USD/RUB;
средневзвешенный курс евро поднялся всего на 2 копейки до 73,47 EUR/RUB.

17:04 03/08/2018






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