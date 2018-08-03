Минфин в рамках доразмещения продал свои облигации физлицам
2 августа 2018 г. Министерством финансов проведен аукцион по доразмещению государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №251.
Как сообщает Минфин, на аукцион было подано 3 заявки от физических лиц с ценами от 100,214% до 100,23% от номинала на общую сумму 99 тыс. евро.
По результатам аукциона цена отсечения составила 100,214% от номинала. Фактический объем размещения составил 99 223,1 евро по ценам, заявленным участниками аукциона.
Неразмещенный остаток валютных облигаций выпуска №251 составляет 21,809 млн евро и будет доразмещен в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 9 августа т.г, пишет belrynok.by
16:24 03/08/2018
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