Минфин в рамках доразмещения продал свои облигации физлицам

Как сообщает Минфин, на аукцион было подано 3 заявки от физических лиц с ценами от 100,214% до 100,23% от номинала на общую сумму 99 тыс. евро.





По результатам аукциона цена отсечения составила 100,214% от номинала. Фактический объем размещения составил 99 223,1 евро по ценам, заявленным участниками аукциона.



