Власти готовятся к плохим временам?

"По оценке Нацбанка в январе – апреле 2018г. доходы бюджета расширенного правительства (консолидированного бюджета с ФСЗН) в январе-апреле 2018 г. составили BYN17,3 млрд. или 48,7% ВВП. Расходы составили - BYN13,9 млрд. (39% ВВП), профицит - 3,5 млрд. рублей (9,7% ВВП).





Друзья, профицит бюджета почти 10% ВВП – это «неуд» - для правительства и Минфина в частности. Зачем собирать ТАКОЕ количество денег в бюджет?





Стандартный ответ – для обслуживания государственного долга – не устраивает. Второе оправдание – подготовка к налоговому маневру России – тоже никуда не годиться.





Адекватный, научно обоснованный и исторически проверенный ответ на такого рода внешний шок – раскрепощение предпринимательства, либерализация экономики, ликвидация токсичных активов и расширение свободы выбора.





Белорусские власти поступают с точностью до наоборот. На требование бизнес сообщества снизить налоговую нагрузку правительство отвечает: «Нет такой возможности. Все расходы – под завязку». Неужели?





В Ирландии госрасходы составляют 25,4% ВВП (ВВП на душу населения в 2017г. $70638), Сингапуре – 18,5% ВВП ($57713), Швейцарии – 33,1% ($80591 ВВП на душу населения в 2017г.), Южной Корее -21% ВВП ($29891 per capita).









Если правительство переходной страны с огромными структурными искажениям и институциональными дефектами утверждает, что нет возможности снизить размер государства (госрасходы и доходы) в почти 50% ВВП, оно должно немедленно уйти в отставку, самораспуститься и не иметь права занимать должности в системе госуправления как минимум 10 лет.





Существенное накопление «жирка» Совмином - плохой знак для производителей товаров и услуг. Правительство готовится к плохим временам.





То ли внешние кредитов не дадут. То ли Россия активизирует выталкивание с привычных торговых, финансовых схем. То ли объём внутренних ошибок достигнут такого уровня, что их нейтрализация потребует резкого увеличения скорости работы денежного печатного станка.





А если все эти три фактора вместе? Вот это и будет так трагичная «веселуха», когда Беларусь вместо траектории быстрого экономического роста вернётся в жёсткую колею стагнации и рецессии.





Друзья, если белорусские VIP-распорядители чужого готовятся к состоянию, которое в народе популярно описывают, как «полная *опа», может, и нам надо брать свои деньги, активы и ресурсы в свои руки, подальше от белорусского Левиафана?", - пишет Романчук.