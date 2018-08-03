Какие новшества предлагает МНС по уплате налогов?

Нововведения инициированы Министерством по налогам и сборам. Так, в частности, МНС предлагает новый порядок приостановления операций по счетам плательщиков, пишет myfin.by





Отсрочки для добросовестных плательщиков





По действующему законодательству, если субъект «выходит» на текущую задолженность по платежам в бюджет, то со следующего же дня налоговый орган должен приостановить его операции по счетам.





В законопроекте предусмотрен новый механизм с риск-ориентированным подходом, отметила замминистра, передает БелТА. Добросовестный плательщик (в течение полугода исправно плативший налоги) при появлении задолженности может получить еще дополнительно 10 рабочих дней, чтобы ликвидировать ее.





В этом случае операции по его счетам налоговые органы не будут приостанавливать. Подобная отсрочка наказания предполагается и для плательщиков, которые допускали задолженность, но постоянно погашали ее до первого числа месяца, следующего за месяцем образования задолженности. Им предоставят 5 рабочих дней, чтобы устранить нарушения.





- Мы полагаем, что новый подход даст возможность плательщикам устранять самостоятельно все свои ошибки и исполнять налоговые обязательства в добровольном порядке, - сказала Элла Селицкая.





Нововведения для плательщики единого налога





С 2019 года индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога – будут иметь возможность сами выбирать оптимальный для себя налоговый режим.





По словам Эллы Селицкой, это может быть общая система налогообложения (подоходный налог), упрощенная система налогообложения или единый налог.









Единый налог для ИП могут рассчитывать по-новому





Также МНС предлагает единый налог для ИП рассчитывать по-новому. В настоящее время Налоговый кодекс устанавливает базовые ставки (максимальную и минимальную) в зависимости от того, где индивидуальный предприниматель занимается деятельностью.





Местные Советы депутатов определяют конкретный размер ставки. Но случается, что ставки налога в отдельных регионах выше, чем в Минске. Это неправильно, считает Элла Селицкая.





Поэтому предлагается в НК устанавливать не базовую ставку, а отдельную для каждого региона - Минска, областных центров и других населенных пунктов. Местные Советы, исходя из установленной ставки, будут иметь право уменьшать ее, но не более чем в два раза.