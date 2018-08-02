Выручка EPAM за полгода подошла к 0,9 млрд долларов

В частности, выручка за эти 6 месяцев оказалась равной 869,8 млн долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года получился рост на 196,2 млн, или на 29,1 процента.





Операционная прибыль EPAM Systems за полгода зарегистрирована в размере 102,9 млн долларов. Это на 31,3 млн, или на 43,7 процента, больше, чем за то же время 2017-го.





Чистая прибыль при этом составила 114,7 млн долларов. То есть на 53,7 млн, или на 88 процентов больше, чем годом ранее.



