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Выручка EPAM за полгода подошла к 0,9 млрд долларов

Крупнейшая ИТ-компания с белорусскими корнями EPAM Systems объявила 2 августа о результатах своей работы за первое полугодие 2018-го.

Выручка EPAM за полгода подошла к 0,9 млрд долларов
В частности, выручка за эти 6 месяцев оказалась равной 869,8 млн долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года получился рост на 196,2 млн, или на 29,1 процента.

Операционная прибыль EPAM Systems за полгода зарегистрирована в размере 102,9 млн долларов. Это на 31,3 млн, или на 43,7 процента, больше, чем за то же время 2017-го.

Чистая прибыль при этом составила 114,7 млн долларов. То есть на 53,7 млн, или на 88 процентов больше, чем годом ранее.

EPAM Systems – крупнейший мировой производитель заказного программного обеспечения, резидент белорусского Парка высоких технологий.

Штаб-квартира компании находится в городе Ньютаун, штат Пенсильвания, США, а ее гендиректором является Аркадий Добкин.

Belmir.by
10:04 03/08/2018






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